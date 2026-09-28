TPHCM: Phụ huynh tố phải đăng ký môn liên kết, học sinh mới được học bán trú?

TPO - Một số phụ huynh có con vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Thị Thập (TPHCM) phản ánh nhà trường yêu cầu đăng ký các chương trình như IC3, STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với người bản ngữ... nếu muốn học lớp bán trú, tiếng Anh tăng cường.

Phụ huynh băn khoăn

Một số phụ huynh có con vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Thị Thập, cho biết khi làm thủ tục nhập học, gia đình được tư vấn: nếu học sinh không đăng ký các chương trình thuộc chương trình nhà trường thì sẽ không được xếp vào lớp bán trú, tiếng Anh tăng cường mà phải học 1 buổi/ngày.

Theo phụ huynh, các chương trình được giới thiệu gồm Tin học quốc tế IC3, STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với người bản ngữ... Việc đăng ký được thực hiện ngay từ đầu năm học và phụ huynh được yêu cầu cam kết tham gia trong suốt thời gian học tại trường.

Một số gia đình cho rằng, con đã có khá nhiều môn học trong chương trình chính khóa nên không có nhu cầu đăng ký tất cả các chương trình trên. Tuy nhiên, vì muốn con được học bán trú, phụ huynh vẫn phải đăng ký.

Phụ huynh cũng phản ánh về cách bố trí thời khóa biểu. Theo đó, các tiết thuộc chương trình nhà trường có thời điểm được xếp xen kẽ với các tiết học chính khóa trong buổi sáng và buổi chiều. Vì vậy, học sinh không đăng ký các chương trình này cũng khó chủ động ra về khi đến thời gian kết thúc phần học chính khóa.

Phụ huynh cho biết những năm trước, việc đăng ký các chương trình được thực hiện theo nguyện vọng và không yêu cầu cam kết tham gia trong suốt những năm học tại trường. Theo họ, việc năm nay yêu cầu cam kết dài hạn khiến gia đình có ít lựa chọn hơn.

Hiệu trưởng nói gì?

Theo bà Võ Bảo Đào Diễm - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập, trường tổ chức 3 loại hình gồm lớp 1 buổi, lớp bán trú và lớp tiếng Anh tăng cường. Lớp 1 buổi dành cho học sinh chỉ học theo khung chương trình cơ bản của Bộ GD&ĐT.

Phụ huynh không đăng ký học tiếng Anh bản ngữ và các chương trình nhà trường thì học sinh chỉ học theo khung chương trình cơ bản của Bộ GD&ĐT. Mà với khung chương trình này thì chỉ cần học 1 buổi/ngày là đủ.

Trường THCS Nguyễn Thị Thập yêu cầu phụ huynh cam kết tham gia đầy đủ chương trình nhà trường. Nếu không tham gia, học sinh sẽ được chuyển sang lớp một buổi.

Bà Diễm giải thích thêm, trong đơn đăng ký nhập học, nhà trường cũng nêu rõ trường hợp học sinh đăng ký lớp tăng cường, bán trú nhưng gia đình không đồng ý tham gia các chương trình nhà trường sẽ được chuyển sang lớp 1 buổi.

Tuy nhiên, trong quá trình học, nếu phụ huynh thay đổi nguyện vọng, đề nghị cho con dừng một chương trình liên kết thì nhà trường vẫn tiếp nhận và giải quyết, đồng thời điều chỉnh việc sắp xếp lớp, thời khóa biểu cho phù hợp.

Về thời khóa biểu, theo vị hiệu trưởng, với những lớp có 100% học sinh tham gia chương trình nhà trường, các tiết liên kết có thể được bố trí xen kẽ trong ngày.

Đối với lớp có học sinh không đăng ký, trường sẽ đưa các tiết này xuống cuối buổi để những em không tham gia có thể ra về sau khi hoàn thành chương trình chính khóa. Một số học sinh thuộc diện bán trú nhưng không tham gia chương trình nhà trường được bố trí ra về sau khi hoàn thành các tiết học chính khóa.

Theo bà Diễm, các chương trình nhà trường đang triển khai gồm STEM, kỹ năng sống, Tin học IC3, tiếng Anh với người bản ngữ và các môn năng khiếu như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội.

Về mức thu, hiệu trưởng cho biết năm học 2026-2027, nhà trường chưa chốt mức thu do chưa tổ chức họp phụ huynh. Các khoản thu sẽ được xây dựng theo quy định của TPHCM và thực hiện đúng thẩm quyền.