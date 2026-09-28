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Thông tin mới vụ học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Hoài Nam

TPO - Sau khi một học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh. Sở cho biết hoạt động trải nghiệm không cấm tổ chức ngoại tỉnh, nhưng nhà trường phải xây dựng kế hoạch chi tiết và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngày 28/9, đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (phường Thành Sen) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã có báo cáo sơ bộ gửi Sở. Chuyến đi trải nghiệm tại TP Huế được Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tổ chức cho học sinh toàn khối 9.

Cũng theo phía diện Sở GD&ĐT, chương trình trải nghiệm là chương trình bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư 32 năm 2018. Đây là chương trình hoạt động chính khoá, đối với Tiểu học, THCS, THPT là mỗi năm có 105 tiết hoạt động trải nghiệm.

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Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein.

“Một năm như vậy có 105 tiết trải nghiệm về giới thiệu danh lam thắng cảnh bằng tiếng Anh hay là trải nghiệm bằng tiếng Việt. Về mặt chuyên môn, học sinh được trải nghiệm như thế này là rất tốt. Song đây là sự việc không ai mong muốn, xảy ra khi 3h sáng”, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Theo phía đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, chương trình trải nghiệm không cấm việc tổ chức tại các địa phương ngoài tỉnh. Tuy nhiên, khi tổ chức hoạt động, nhà trường phải xây dựng kế hoạch chi tiết và đảm bảo an toàn cho học sinh. Liên quan đến hoạt động, hiệu trưởng phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động này.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, từ tối 25/9 đến ngày 27/9, nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho 178 học sinh khối 9. Khoảng 3h ngày 27/9, trong thời gian đoàn lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP Huế, em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A5) được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng 27/9, Ban lãnh đạo nhà trường khẩn trương thành lập tổ công tác vào TP Huế để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhà trường cũng tổ chức đưa các học sinh còn lại tham gia chuyến trải nghiệm trở về Hà Tĩnh an toàn vào chiều 27/9. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc.

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