Hà Nội khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp vốn nhà nước tự nguyện từ chức khi không còn đủ uy tín

TPO - Đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội, Thành phố khuyến khích việc tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 130 về Quy định về việc thực hiện công tác cán bộ đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội.

Quy định này quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác, quản lý sau khi miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên; cử, cử lại, điều chỉnh cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của UBND Thành phố.

Trụ sở UBND TP Hà Nội.

Đối tượng áp dụng gồm Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng các Tổng Công ty trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc thành phố; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

Việc bổ nhiệm căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó cần bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Về nguyên tắc, thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ , từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác: Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm thì cấp đó xem xét, quyết định việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác.

Kịp thời xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi có đủ căn cứ.

Đặc biệt, UBND Thành phố khuyến khích việc tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện quy định này.