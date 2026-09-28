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Bé gái bị bỏ lại bên đường lúc rạng sáng cùng lá thư xin lỗi của mẹ

Ngọc Tú

TPO - Một bé gái khoảng 10 - 15 ngày tuổi được người dân phát hiện nằm trong chiếc giỏ nhựa bên đường ở Nghệ An. Bên cạnh cháu bé có quần áo, tã lót, đồ dùng sơ sinh và một lá thư viết tay "Mẹ xin lỗi con".

Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) đã phát thông báo tìm người thân của một bé gái được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

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Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa bỏ bên đường.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h15’ ngày 27/9, anh Nguyễn Thiện Hoạt trên đường đi lễ thì phát hiện một chiếc giỏ nhựa màu hồng đặt dưới gốc cây xà cừ bên đường. Tiến lại gần kiểm tra, anh Hoạt bất ngờ phát hiện bên trong chiếc giỏ có một bé gái đang ngủ. Anh nhanh chóng đưa cháu bé về nhà chăm sóc, đồng thời trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Thời điểm được phát hiện, cháu mặc bộ đồ sơ sinh màu hồng, đội mũ vải cùng màu. Trong chiếc giỏ còn có 2 gối sơ sinh, một số quần áo, tã lót và một lá thư viết tay. Nội dung thư viết: “Tôi là mẹ đơn thân, tôi sinh 2 con. Tôi không có công việc, giờ tôi gửi lại con nhờ nuôi bé giúp tôi. Mẹ xin lỗi con”.

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Bức thư do người mẹ viết để lại trong giỏ nhựa cùng cháu bé.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hợp Minh đã lập biên bản, xác minh vụ việc theo quy định. Qua kiểm tra ban đầu, bé gái mới sinh khoảng 10 - 15 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường.

Hiện, bé gái đang được UBND xã Hợp Minh bố trí người chăm sóc tạm thời trong thời gian chờ xác minh thông tin về cha, mẹ và người thân của cháu.

UBND xã Hợp Minh thông báo, trong thời hạn 7 ngày, nếu không có người thân đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

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