Tuổi trẻ Nghệ An chung tay làm thao trường, sẵn sàng mùa huấn luyện

TPO - Cách đây tròn 60 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên mảnh đất Lam Hạ đã diễn ra những trận chiến đấu kiên cường góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam ruột thịt. Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng chiến đấu và lần lượt ngã xuống ngay trên trận địa pháo phòng không, để lại một bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.