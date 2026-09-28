Tuổi trẻ Nghệ An chung tay làm thao trường, sẵn sàng mùa huấn luyện

Từ Quỳnh Anh đến Kim Bảng, màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên các thao trường cùng màu áo của người lính. Sự chung sức ấy không chỉ hỗ trợ lực lượng vũ trang hoàn thành công tác chuẩn bị mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến trong tuổi trẻ Nghệ An. Những ngày góp sức trên thao trường cũng là một cách cụ thể để tuổi trẻ Nghệ An đồng hành với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại cơ sở. Qua những phần việc thiết thực, đoàn viên, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Từ Quỳnh Anh đến Kim Bảng, màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên các thao trường cùng màu áo của người lính. Sự chung sức ấy không chỉ hỗ trợ lực lượng vũ trang hoàn thành công tác chuẩn bị mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến trong tuổi trẻ Nghệ An. Những ngày góp sức trên thao trường cũng là một cách cụ thể để tuổi trẻ Nghệ An đồng hành với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại cơ sở. Qua những phần việc thiết thực, đoàn viên, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.