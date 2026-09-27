Nam sinh Quảng Ngãi giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh Quảng Ngãi Đoàn Trung Dũng đã có màn thể hiện ấn tượng để giành vòng nguyệt quế trận tuần mở màn tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trận thi tuần 1 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với 4 thí sinh tranh tài: Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng), Nguyễn Thanh Tùng (THPT Thực hành Sư phạm, ĐH Cần Thơ, Cần Thơ) và Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi).

Phần thi Khởi động, các thí sinh tỏ ra ngang tài ngang sức. Tuấn Hưng và Trung Dũng cùng tạo được ưu thế dẫn đầu với 65 điểm, Thanh Tùng 50 điểm và Anh Đức 45 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Ngày 24/11 hằng năm được quy định là Ngày … Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đáp án “Văn hoá” giúp Trung Dũng có thêm 10 điểm.

Trước và sau khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên được công bố đáp án, đã có hai thí sinh phải tạm dừng cuộc chơi. Cụ thể, Anh Đức và Tuấn Hưng đã nhấn chuông trả lời ẩn số nhưng không chính xác.

Câu hỏi hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Ngôi trường nào là nơi chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã dạy học từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911?.

Nội dung câu hỏi vừa được công bố, tiếng chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật của Trung Dũng đã vang lên.

Cậu đưa ra đáp án chướng ngại vật là “Duy Tân”, trên cơ sở lập luận Duy Tân là phong trào khai dân trí và văn hoá, cũng liên quan đến ngôi trường của hàng ngang thứ hai được lựa chọn. Điều này đã giúp Trung Dũng vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 125 điểm. Ba người cùng chơi giữ nguyên số điểm ghi được ở phần thi trước.

Trung Dũng phấn khởi giải mã thành công ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Trung Dũng - nam sinh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc và sự nhanh nhạy để bứt tốc về điểm số. Sau bốn câu hỏi tăng tốc, cậu có 235 điểm. Anh Đức 135 điểm, Tuấn Hưng 95 điểm và Thanh Tùng 80 điểm.

Phần thi Về đích chứng kiến nỗ lực vươn lên của Anh Đức. Nam sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam này đã tận dụng tốt các cơ hội để cộng thêm 95 điểm vào tổng điểm. Trong khi đó, Tuấn Hưng và Thanh Tùng đã không thành công trong việc cải thiện điểm số. Trung Dũng – người dẫn đầu đoàn đua cũng đã có thêm 20 điểm trong phần thi “nước rút” này.

Trung Dũng giành vòng nguyệt quế với 255 điểm. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc trận thi tuần 1 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26, Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) giành vòng nguyệt quế với 255 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) về nhì với 230 điểm.

Cùng về thứ ba, Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) 75 điểm và Nguyễn Thanh Tùng (THPT Thực hành Sư phạm, ĐH Cần Thơ, Cần Thơ) 60 điểm.