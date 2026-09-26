Gắn kết thanh niên Việt Nam - Campuchia cùng hành động, kiến tạo tương lai

TPO - Thúc đẩy kết nối con người, kết nối tri thức và hình thành mạng lưới giữa sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ Việt Nam - Campuchia với tinh thần cùng học, cùng trải nghiệm và cùng hành động.

Chiều 26/9, đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia do Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many dẫn đầu thăm và giao lưu tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự chương trình có Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên; Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Dương Minh Đức.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ĐHQG Hà Nội và đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại phòng truyền thống của ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Kết nối con người, tri thức

PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many cùng đoàn đại biểu đến thăm ĐHQG Hà Nội là dịp ý nghĩa để hai bên trao đổi về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đồng thời để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

PGS.TS Nguyễn Hiệu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệu, ĐHQG Hà Nội và các đối tác Campuchia, trong đó có Hội LHTN Campuchia có thể cùng thúc đẩy hợp tác kết nối con người, tạo cơ hội để người trẻ hai nước được gặp nhau, hiểu nhau và cùng làm việc với nhau.

Hai bên cùng kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực mới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và những lĩnh vực mà hai nước cùng có nhu cầu.

Bên cạnh đó, hai bên xây dựng những kết nối dài hạn hơn với việc từng bước hình thành mạng lưới giữa sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ hai nước.

“Chúng tôi đặc biệt mong muốn các chương trình hợp tác trong thời gian tới có thể được xây dựng theo tinh thần: cùng học, cùng trải nghiệm và cùng hành động. Không chỉ gặp gỡ để hiểu nhau hơn, mà còn cùng nhau tạo ra những giá trị cụ thể cho cộng đồng và cho sự phát triển của mỗi nước”, ông Hiệu nói.

Ông Sann Vathana phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Sann Vathana – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội LHTN Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia, bày tỏ hoàn toàn nhất trí với lãnh đạo ĐHQG Hà Nội về định hướng hợp tác thông qua kết nối thanh niên, trí tuệ, nguồn nhân lực và mạng lưới trí thức. Ông nhấn mạnh, việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các hoạt động cùng nhau chính là nền tảng cơ bản nhất cho thế hệ trẻ của hai nước.

Ông Sann Vathana đề nghị sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam chính là những sứ giả thiện chí, cầu nối giữa nhân dân hai nước; cần tận dụng cơ hội để xây dựng mạng lưới quan hệ với những người bạn Việt Nam, học hỏi lẫn nhau và nâng cao năng lực để quay về phục vụ đất nước tốt nhất. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn sinh viên Việt Nam tiếp tục chân thành hợp tác và phát triển hơn nữa cùng thanh niên Campuchia.

PGS.TS Nguyễn Hiệu tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi tiếp trước chương trình, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao bề dày lịch sử phát triển, quy mô đào tạo và nghiên cứu của ĐHQG Hà Nội; cùng số lượng sinh viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQG Hà Nội. Ông Hun Many cho rằng, sinh viên Campuchia học tập, nghiên cứu tại Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm các nội dung cụ thể trong việc đưa sinh viên Campuchia sang học tập, nghiên cứu theo phương thức trao đổi giữa hai Chính phủ, hai trường hoặc diện học bổng…

Cùng sáng tạo, cống hiến vun đắp tình hữu nghị bền chặt

Tại chương trình giao lưu, bạn Hoàng Hà Linh – sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho biết, từ những cơ hội của một sinh viên học tập ngôn ngữ và tham gia dẫn dắt câu lạc bộ sinh viên dẫn tour ở Hà Nội, cô mong muốn có thêm nhiều hoạt động kết nối về du lịch và trao đổi văn hoá để bạn trẻ hai nước có thể hiểu nhau, gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau.

Sinh viên Hoàng Hà Linh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Còn bạn Hoàng Tiến Đông - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia và ý thức trách nhiệm của người trẻ hai nước trong việc kế thừa, phát huy bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Theo Tiến Đông, việc đóng góp vào tình hữu nghị không nằm ở những điều lớn lao xa vời, mà bắt nguồn từ những hành động giản dị hàng ngày. Đó có thể là việc mỗi sinh viên Campuchia biết thêm một nét đẹp văn hóa Việt, mỗi sinh viên Việt Nam hiểu thêm một góc nhìn về con người nước bạn. Từ những cái tên được gọi, những kết nối nhỏ bé sẽ tạo nên một mạng lưới đồng hành bền vững trong tương lai.

Sinh viên Hoàng Tiến Đông chia sẻ tại chương trình.

Đại diện du học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam, Teng Virakseth - sinh viên ngành Y tế Công cộng (Đại học Cần Thơ), cho biết nhiều bạn trẻ Campuchia đang học tập, nghiên cứu ở Việt Nam về nhiều lĩnh vực kinh tế, y tế, ngoại giao… Bên cạnh nhiệm vụ chính nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, các bạn còn tích cực tham gia hoạt động xã hội để nâng cao uy tín, văn hóa quốc gia và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Teng Virakseth bày tỏ, du học sinh Campuchia mong muốn cùng sinh viên, thanh niên Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc vun đắp mối quan hệ truyền thống được cha ông gây dựng, cùng cống hiến xây dựng đất nước phát triển và tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia bền chặt.

Sinh viên Teng Virakseth chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Những ý kiến của người trẻ chia sẻ tại chương trình tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam và Campuchia có rất nhiều điểm chung, trong đó có niềm khát khao học tập, tinh thần sáng tạo và ý chí cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Nếu được cùng nhau tham gia các dự án cộng đồng, nghiên cứu học thuật, hay các hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, sinh viên hai nước sẽ là những "mắt xích" quan trọng, giúp mối quan hệ Việt Nam – Campuchia bền chặt hơn nữa.