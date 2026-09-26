Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

320 thiếu nhi dự kiến tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em

Gia Linh

TPO - Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III dự kiến diễn ra ngày 14-15/11 tại Hà Nội, với 320 đại biểu trẻ em. Các em sẽ thảo luận về môi trường số và trực tiếp đảm nhận nhiều vị trí điều hành phiên họp.

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 14-15/11 tại Hà Nội, với 320 đại biểu trẻ em.

Phiên họp toàn thể dự kiến tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, các phiên thảo luận tổ diễn ra tại các phòng họp tổ. Với chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai, phiên họp tập trung vào ba nội dung: bảo đảm môi trường số an toàn; trang bị năng lực số; phát huy giá trị môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

2c.jpg
Các đại biểu trẻ em tại phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024. Ảnh: Xuân Tùng

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em được tổ chức nhằm cụ thể hóa Luật Trẻ em năm 2016 và Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Tại phiên họp giả định, trẻ em sẽ trực tiếp đảm nhận nhiều vị trí trong quá trình điều hành phiên họp.

Cụ thể, Ban Lãnh đạo phiên họp gồm một đại biểu trẻ em làm Chủ tịch phiên họp, một Phó Chủ tịch thường trực và hai Phó Chủ tịch phiên họp. Ban Thư ký gồm ba đại biểu trẻ em, trong đó có một em đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp theo chương trình, mời đại biểu phát biểu, tổng hợp và kết luận nội dung thảo luận. Ban Thư ký tổng hợp ý kiến, kết quả biểu quyết và trình bày nghị quyết của phiên họp.

Phiên họp dự kiến tổ chức 10 tổ thảo luận. Mỗi tổ có một tổ trưởng và hai thư ký, mỗi tổ cử 1-2 đại biểu đại diện phát biểu tại phiên họp chính thức, trình bày các vấn đề và giải pháp được thống nhất.

thaoluan2-9809.jpg﻿
thaoluan4-415.jpg
Các đại biểu trình bày ý kiến tại các tổ thảo luận trong phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024. Ảnh: Xuân Tùng

Theo kế hoạch, phiên họp dự kiến có 414 đại biểu, gồm 60 đại biểu khách mời, 320 đại biểu trẻ em và 34 đại biểu phụ trách. Trong 320 đại biểu trẻ em, 300 em được lựa chọn từ các tỉnh, thành phố và 20 em thuộc nhóm đại biểu do Hội đồng Đội Trung ương chỉ định và tự ứng cử.

Đại biểu tham dự phải từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, có sức khỏe, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và trình bày ý kiến. Các em cũng cần có hiểu biết thực tiễn, thường xuyên lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và được trẻ em tại địa phương, trường, lớp tín nhiệm.

Bên cạnh đó, đại biểu là thành viên Hội đồng trẻ em các cấp hoặc trẻ em tiêu biểu, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, công tác Đội, tích cực tham gia hoạt động xã hội; có ý chí vượt khó, khả năng phân tích, tổng hợp, giao tiếp và trình bày ý kiến.

1.jpg
Các đại biểu trẻ em tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chí về độ tuổi, phẩm chất, kỹ năng, thành tích và khả năng đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Cơ cấu đại biểu chú trọng tính đại diện về độ tuổi, giới tính, dân tộc và hoàn cảnh, trong đó có trẻ em tiêu biểu, tài năng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có ý chí vươn lên; trẻ em mồ côi, khuyết tật, dân tộc thiểu số và con thanh niên công nhân.

Công tác tuyển chọn thực hiện qua ba bước. Các tỉnh, thành đoàn rà soát, giới thiệu đại biểu; Ban Tổ chức tiếp tục rà soát hồ sơ, phỏng vấn 100% đại biểu dự kiến tham dự. Sau đó, các đại biểu nòng cốt đảm nhận vị trí chủ chốt trong phiên họp sẽ được lựa chọn qua phỏng vấn chuyên sâu.

Trước phiên họp, các tỉnh, thành phố có Hội đồng trẻ em sẽ tổ chức kỳ họp theo chủ đề trên. Những địa phương chưa có Hội đồng trẻ em chủ động tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, tổng hợp nguyện vọng của trẻ em.

Sau khi được lựa chọn, các đại biểu trẻ em tiếp tục tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của trẻ em tại địa phương. Hình thức lấy ý kiến được thực hiện tương tự quy trình đại biểu Quốc hội lấy ý kiến cử tri trước kỳ họp Quốc hội.

Xem thêm

#phiên họp giả định Quốc hội trẻ em #Đoàn Thanh niên #trẻ em #đại biểu trẻ em #môi trường số an toàn #quyền trẻ em #TP Hà Nội #Quốc hội #sự phát triển của trẻ em

Cùng chuyên mục

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

TPO - Thành Đoàn Huế tuyên dương 88 học sinh, sinh viên xuất sắc đạt các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Học sinh 3 tốt và Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm 2026.

Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, STEM và chăm lo thiếu nhi

Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, STEM và chăm lo thiếu nhi

TPO - Năm học 2025-2026, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại TP. Huế ghi dấu nhiều kết quả nổi bật với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sân chơi STEM, Robotics, AI, đồng thời huy động hàng tỷ đồng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Giải bài toán liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển miền Trung

Giải bài toán liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển miền Trung

TPO - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - phiên bàn tròn khu vực miền Trung, các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương kiến nghị chuyển liên kết vùng từ cam kết sang hành động thực chất, kết nối hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng và nguồn lực để mở rộng không gian phát triển của khu vực.

Chung tay bảo vệ môi trường Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Chung tay bảo vệ môi trường Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

TPO - Các hoạt động cho du khách, học sinh tham quan, trải nghiệm trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức thường xuyên đã giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ và phát triển bền vững hệ sinh thái thiên nhiên nơi đây.

Từ lời chào vu vơ đến bục giảng hội nhập

Từ lời chào vu vơ đến bục giảng hội nhập

Hạnh phúc hóa ra không phải là một cái đích xa xôi nào đó trên đỉnh cao vinh quang. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dám đối diện với sự tụt hậu của chính mình vào một buổi chiều dạo phố, để rồi từ tiếng cười trớ trêu của những con người lam lũ năm ấy, ta mài giũa nên một phiên bản kiên cường hơn, cởi mở hơn của ngày hôm nay.

Thiếu nhi Thủ đô vui hội trăng rằm

Thiếu nhi Thủ đô vui hội trăng rằm

TPO - “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tết Trung thu ở Làng Nủ

Tết Trung thu ở Làng Nủ

TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.

Trung thu đặc biệt của học sinh vùng cao, biên giới Lai Châu

Trung thu đặc biệt của học sinh vùng cao, biên giới Lai Châu

TPO - Đêm hội Trăng rằm tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu mang đến một Trung thu đặc biệt cho 521 học sinh vùng biên, khi các em lần đầu được cùng nhau rước đèn, phá cỗ, nhận quà và đón những món quà tiếp sức cho hành trình học tập.

Đưa Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ

Đưa Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ

TPO - Chiều 25/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.

Chuyển tải hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau

Chuyển tải hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau

TPO - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

TCP thúc đẩy tinh thần thể thao của thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh

TCP thúc đẩy tinh thần thể thao của thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên, một không gian thể thao thanh niên được xây dựng giữa lòng khu công nghiệp Mỹ Phước 3, TP. Hồ Chí Minh. Nhân lễ khánh thành công trình ý nghĩa này, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về toàn bộ dự án.

Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI

Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI

TPO - Tại diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các diễn giả đã khẳng định, công nghệ có thể hỗ trợ thông tin, nhưng chỉ có sách mới nuôi dưỡng được cốt cách, tư duy độc lập và bản lĩnh để người trẻ tự tin làm chủ tương lai.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe