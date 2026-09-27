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Thiêng liêng lễ chào cờ ‘Tôi yêu tổ quốc tôi’ tại cột cờ Hà Nội – Mũi Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại Cột cờ Hà Nội – Mũi Cà Mau, đông đảo cán bộ Đoàn, Hội cùng thực hiện nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, xúc động, tiếp nối hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Sáng 27/9, tại Cột cờ Hà Nội trong Khu Du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ chào cờ đăng cai tổ chức chặng 6 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng. Trong tiếng Quốc ca hùng tráng, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nền trời phương Nam, mọi ánh mắt đều hướng lên Quốc kỳ, lòng dâng lên niềm tự hào khôn tả.

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Thiêng liêng lễ chào cờ trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đất Mũi - Cà Mau.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã đi qua những miền đất thiêng liêng của Tổ quốc, mang theo truyền thống vẻ vang, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Từ những địa danh giàu dấu ấn lịch sử và chủ quyền quốc gia, ngọn lửa thiêng của hành trình đã được tuổi trẻ cả nước gìn giữ, lan tỏa, trở thành biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng Việt Nam.

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Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, trao đuốc cho chị Nguyễn Thị Thúy Duy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Từ chặng 5 khởi động tại TPHCM, ngọn lửa của hành trình tiếp tục được trao truyền tại Đất Mũi - Cà Mau, lan toả lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng; Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội tặng công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng trao tặng Hội LHTN Việt Nam xã Đất Mũi dự án khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

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Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng Hội LHTN Việt Nam xã Đất Mũi dự án khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

Mỗi công trình, phần việc mang một ý nghĩa riêng, nhưng cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tiếp tục được khẳng định bằng những hành động thiết thực.

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Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long trao quà cho các em học sinh tại xã Đất Mũi.

Khép lại chương trình, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên cùng hoà vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Khoảnh khắc ấy kết nối tinh thần của hành trình với niềm tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

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#Tổ quốc tôi #Lễ chào cờ #Cột cờ Hà Nội #Mũi Cà Mau #Tuổi trẻ Việt Nam #Hành trình yêu nước #Quốc kỳ

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