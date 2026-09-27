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Sinh viên Đà Nẵng đưa ý tưởng đổi mới sáng tạo ra thực tế

Duy Quốc - Thanh Hiền

TPO - Ngày 27/9, vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên” SIEC 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, hướng đến việc đưa những ý tưởng sáng tạo của sinh viên trở thành sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế.

Ngày 27/9, Đại học Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên” SIEC 2026, tạo sân chơi để sinh viên phát triển ý tưởng, thử nghiệm giải pháp và từng bước đưa các sáng kiến vào thực tiễn.

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Chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên” SIEC 2026. Ảnh: Duy Quốc

Các dự án năm nay trải rộng nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM; nông nghiệp, môi trường, năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính; y tế, sức khỏe, đời sống và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Theo Ban tổ chức, SIEC 2026 được triển khai từ tháng 3/2026. Từ hơn 200 đơn đăng ký ở vòng cơ sở, qua quá trình tuyển chọn, 38 dự án tiêu biểu được giới thiệu về cấp Đại học Đà Nẵng. Sau các vòng thi và đào tạo, 10 dự án xuất sắc nhất đã giành quyền bước vào vòng chung kết.

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Các đội thi trình bày dự án tại vòng chung kết.

Huỳnh Gia Huy - trưởng nhóm dự án Ecostriker, cho biết nhóm rất vui và tự hào khi vượt qua các vòng thi để góp mặt tại chung kết.

“Chúng em hy vọng sẽ trình bày dự án thật tốt, thuyết phục Hội đồng Giám khảo và đạt kết quả cao. Qua cuộc thi, nhóm cũng mong nhận được thêm những góp ý chuyên môn để hoàn thiện dự án, từng bước đưa ý tưởng vào thực tế”, Nhật Minh chia sẻ.

Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải Nhất thuộc về nhóm dự án Ecostriker; giải Nhì thuộc về nhóm dự án CareHomeAI; giải Ba thuộc về nhóm dự án “Phát triển hệ thống điện ly GEL polymer”.

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Nhóm dự án Ecostriker của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

PGS.TS Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Theo ông, cần biến tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thực tiễn, từ tri thức thành công nghệ, từ công nghệ thành sản phẩm và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

“Trong hành trình ấy, giáo dục đại học và sinh viên có vai trò đặc biệt quan trọng. Sinh viên hôm nay không chỉ là người tiếp nhận tri thức, mà còn có thể trở thành những chủ thể sáng tạo, trực tiếp hình thành ý tưởng, phát triển công nghệ và kiến tạo những giá trị mới”, PGS.TS Lê Thành Bắc nói.

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#sinh viên #Đà Nẵng #khởi nghiệp #sáng tạo #công nghệ #đổi mới #giải pháp #phát triển ý tưởng #ứng dụng thực tế

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