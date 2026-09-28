Nữ sinh viên đứng đợi cả tiếng dưới mưa, để lại thư xin lỗi vì một điều

(Dân trí) - Sau khi lỡ va quẹt gây trầy xước ô tô đậu bên đường, 2 nữ sinh viên năm nhất tại Huế đứng đợi hơn 1 tiếng dưới trời mưa để chờ chủ xe.

Những ngày qua, một lá thư xin lỗi bị ướt sũng của 2 sinh viên tại thành phố Huế đang nhận được sự quan tâm từ dư luận vì sự chân thành của người viết.

Trao đổi với phóng viên, B.A. (18 tuổi) - sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, xác nhận bản thân và bạn đi cùng là chủ nhân của lá thư nêu trên.

Hai nữ sinh viên năm nhất tại Huế lỡ làm trầy xước đuôi ô tô của người lạ.

﻿Ảnh: Văn Phượng

B.A. cho biết cách đây hơn 1 tuần, sau khi khám sức khỏe xong, nữ sinh viên điều khiển xe máy (dưới 50 phân khối) chở bạn về phòng trọ.

Khi di chuyển trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa), do trời tối và có mưa to, xe của 2 bạn không may va vào phía sau ô tô đang đậu sát bên lề đường, khiến phương tiện trầy xước.

Trên ô tô không để lại số điện thoại, 2 nữ sinh đã đứng bên lề đường hơn 1 tiếng chờ gặp chủ nhân phương tiện để gửi lời xin lỗi, tính toán thiệt hại. Đợi mãi không gặp chủ xe, B.A và bạn quyết định viết lá thư ngắn, gửi lời xin lỗi chân thành và để lại số điện thoại liên lạc, bỏ vào túi ni lông rồi kẹp ở kính trước của phương tiện.

Lá thư xin lỗi bị ướt sủng vì mưa. Ảnh: Văn Phượng

Ông Nguyễn Văn Phượng (trú thành phố Huế, chủ nhân ô tô bị va quẹt) cho biết, đêm đó, phương tiện của ông đậu gần lề đường Nguyễn Huệ trước khu vực nhà và cũng là địa điểm kinh doanh trà cung đình Huế nổi tiếng. Ngày hôm sau, ông Phượng ra xe thì phát hiện lá thư xin lỗi.

Đọc xong thư, ông Nguyễn Văn Phượng quyết định tự đem phương tiện đi sửa chữa và không liên lạc với 2 bạn sinh viên kia.

Theo ông, 2 sinh viên đã không né tránh trách nhiệm, bỏ đi trong im lặng, mà chủ động để lại thư cùng lời xin lỗi chân thành và số liên lạc, thể hiện các bạn trẻ được giáo dục tốt.

“Đây không phải lần đầu tôi gặp trường hợp như vậy. Trước đó một thợ sơn lớn tuổi trên đường đi làm về đã tông vào xe của tôi gây hư hỏng. Chi phí sửa chữa hết hơn 12 triệu đồng nhưng tôi không yêu cầu ông ấy trả bất cứ đồng nào mà vui vẻ bỏ qua hết”, ông Phượng chia sẻ thêm.

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