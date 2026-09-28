Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ lĩnh Đoàn dành hai tháng lương mỗi mùa trăng cho trẻ em vùng khó

Hòa Hội

TPO - Khởi đầu từ những chiếc lồng đèn tự bán gây quỹ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chương trình “Trung thu cho em” do anh Huỳnh Thanh Thương - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp khởi xướng từ năm 2016 đã bền bỉ mang niềm vui trọn vẹn đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn suốt một thập kỷ qua.

Từ những chiếc lồng đèn gây quỹ

Chiều tối 25/6, anh Huỳnh Thanh Thương - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức chương trình Trung thu cho em tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước, xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Tại chương trình, đã trao tặng hơn 600 phần quà gồm lồng đèn và bánh các loại và 30 suất học bổng cho các em học sinh vùng biên vui Trung thu.

Trước đó, vào ngày 22/9, anh Thương tổ chức chương trình Trung thu cho em tại Trường THCS và THPT Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp. Qua đó đã trao tặng hơn 500 phần quà gồm lồng đèn và bánh trung thu và học bổng cho các em học sinh.

1790394545026-7477593801205822454-7477593801205822454-80436c7c00a02d139777ac7e91ee7a4e.jpg
Anh Huỳnh Thanh Thương - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tặng quà Trung thu cho học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thường Phước, xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2016, chứng kiến nhiều em nhỏ ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn chưa một lần được đón một mùa Trung thu trọn vẹn, anh Huỳnh Thanh Thương nảy ra ý tưởng tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Khi ấy, nguồn lực hạn hẹp, Thương cùng bạn bè, đoàn viên, sinh viên tự tìm cách gây quỹ bằng việc bán từng chiếc lồng đèn Trung thu để gom góp kinh phí mua bánh, tập vở và những phần quà nhỏ trao tận tay các em.

Từ một hoạt động giản dị mang tính tự phát, chương trình dần lan tỏa, nhận được sự chung tay của đông đảo đoàn viên, sinh viên, các doanh nghiệp và mạnh thường quân. Có những mùa chương trình tưởng chừng phải tạm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng ngay khi điều kiện cho phép, hành trình ấy lại tiếp tục lăn bánh. Cứ đến độ trước Rằm tháng Chạp, các tình nguyện viên lại tất bật khảo sát địa bàn, kết nối chính quyền địa phương, vận động nguồn lực và chuẩn bị những đêm hội rộn rã tiếng cười cho thiếu nhi.

1790317800751-7477593801205822454-7477593801205822454-e9d0764eee87561941c2d726af568e1d.jpg
Anh Huỳnh Thanh Thương tặng lồng đèn trung thu cho học sinh tại Trường THCS và THPT Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.

Trong suốt hành trình một thập kỷ, “Trung thu cho em” đã in dấu chân tại nhiều vùng đất khó khăn và các nhóm trẻ em yếu thế cần được chở che. Chương trình từng tổ chức tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật; các xã An Nhơn, Phú Hựu, Bình Thành (huyện Thanh Bình), Thường Phước, Long Phú Thuận, An Thạnh Thủy và khu vực Bình Phục Nhứt...

Thương kể, mỗi điểm đến là một câu chuyện cảm xúc khác nhau, có em lần đầu tiên trong đời được cầm trên tay chiếc lồng đèn mới tinh, có em ôm trọn chiếc bánh Trung thu trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, và có cả những học sinh hiếu học nhận được suất học bổng kịp thời để tiếp tục vững bước đến trường.

Đến nay, chương trình đã trao hơn 6.800 phần quà gồm bánh và lồng đèn, hơn 200 suất học bổng cùng hàng nghìn quyển tập cho trẻ em nghèo vượt khó. Những con số ấn tượng ấy được tạo nên từ rất nhiều tấm lòng: Người góp của, kẻ góp công, đoàn viên thanh niên thì góp sức trẻ, chính quyền địa phương hỗ trợ rà soát đúng đối tượng. Nhờ đó, “Trung thu cho em” vượt lên trên ý nghĩa của một hoạt động trao quà thông thường, trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái và sự sẻ chia.

1790317820329-7477593801205822454-7477593801205822454-1fc556656cc6c7d1cb76a006321161fa.jpg
Anh Thương tặng quà trung thu cho các em học sinh.

Hai tháng lương cho mỗi mùa trăng

Một nét đặc biệt và truyền cảm hứng mạnh mẽ của mô hình này là người sáng lập không chỉ kêu gọi vận động mà còn trực tiếp bỏ tiền túi để đồng hành. Từ năm 2022 đến nay, mỗi năm anh Thương đều đặn dành ra khoản tiền tương đương 2 tháng lương của mình để cùng các mạnh thường quân chuẩn bị quà, học bổng cho thiếu nhi. Với anh, đó không phải là sự đóng góp nhất thời, mà là cách tự nhắc mình phải giữ lời hẹn với những mùa trăng và với các em nhỏ.

1790317834422-7477593801205822454-7477593801205822454-d0e217f89f88f66991480af27b591e4e.jpg
Các em học sinh vui trung thu.

Mười năm đi qua, chàng sinh viên bán lồng đèn ngày nào giờ đây đã đảm nhận thêm nhiều trọng trách hơn trong công tác Đoàn, nhưng ngọn lửa “Trung thu cho em” chưa bao giờ tắt trong anh. Theo Thương, điều mong mỏi nhất không phải là quy mô chương trình ngày càng lớn, mà là ngày càng có thêm nhiều vòng tay cùng nắm lấy để tình yêu thương được nối dài mãi.

Từ những chiếc lồng đèn đầu tiên năm 2016 cho đến hơn 6.800 phần quà hôm nay cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết. Giá trị lớn nhất mà “Trung thu cho em” để lại không chỉ nằm ở số lượng quà cáp, mà là ở ngọn lửa thiện nguyện được thế hệ trẻ gìn giữ qua năm tháng, để ánh trăng rằm luôn đủ đầy và ấm áp với mọi trẻ em thơ.

1790395333412-7477593801205822454-7477593801205822454-fce6b1331293e90fd9e7de39f931d7ac.jpg
1790395368210-7477593801205822454-7477593801205822454-4fd0e109fbde4a3fdf4177f27529d986.jpg
Anh Thương tặng lồng đèn cho các em học sinh vui trung thu.

Xem thêm

#Trung thu #Huỳnh Thanh Thương #quà tặng #trẻ em #đoàn thanh niên #từ thiện #đồng Tháp

Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai khóa XIII

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội nghị tập trung phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính.

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

TPO - Thời gian qua, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng đang chọn con đường khởi nghiệp xanh để bắt đầu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, họ đang biến rác thành tài nguyên, theo đuổi những mô hình sản xuất mới gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.

Sinh viên Đà Nẵng đưa ý tưởng đổi mới sáng tạo ra thực tế

Sinh viên Đà Nẵng đưa ý tưởng đổi mới sáng tạo ra thực tế

TPO - Ngày 27/9, vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên” SIEC 2026 đã diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, hướng đến việc đưa những ý tưởng sáng tạo của sinh viên trở thành sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế.

Mười 'bông hoa thép' và bản hùng ca bất tử trên tọa độ lửa Lam Hạ

Mười 'bông hoa thép' và bản hùng ca bất tử trên tọa độ lửa Lam Hạ

TPO - Cách đây tròn 60 năm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên mảnh đất Lam Hạ đã diễn ra những trận chiến đấu kiên cường góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam ruột thịt. Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã anh dũng chiến đấu và lần lượt ngã xuống ngay trên trận địa pháo phòng không, để lại một bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Giới trẻ ‘treo tường’ ở Trung Quốc

Giới trẻ ‘treo tường’ ở Trung Quốc

TPO - Từ những người lao động sống lay lắt bằng việc làm theo ngày đến cử nhân đại học rơi vào cảnh không nhà, “thế hệ trẻ treo tường” phản ánh một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang chật vật bên lề cuộc sống.

Từ bước chân đến hành trình

Từ bước chân đến hành trình

Đi để thấy Việt Nam thật tươi đẹp và dải đất hình chữ S luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, được bạn bè thế giới yêu mến và ngưỡng mộ. Mỗi chuyến đi làm giàu trong tôi những hiểu biết và tình yêu non sông, biết trân quý vẻ đẹp và tài nguyên hiện hữu.

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

Huế vinh danh 88 học sinh, sinh viên tiêu biểu

TPO - Thành Đoàn Huế tuyên dương 88 học sinh, sinh viên xuất sắc đạt các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Học sinh 3 tốt và Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm 2026.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe