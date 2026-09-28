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Giới trẻ

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Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế

Tường Kha

TPO - Kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy vừa chính thức đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM norm) từng thu hút sự chú ý khi là học sinh tham gia tranh tài tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, vừa là tuyển thủ quốc gia giành Huy chương Vàng ở đấu trường thể thao khu vực.

Theo nguồn tin từ Liên đoàn cờ Việt Nam, kỳ thủ Bành Gia Huy (SN 2009) vừa chính thức đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM norm) sau chuỗi trận thăng hoa rực rỡ tại Olympiad cờ vua 2026 - một trong những giải đấu danh giá nhất do Liên đoàn Cờ vua Thế giới tổ chức.

Gia Huy đã duy trì phong độ cao qua 10 ván đấu với 6 trận thắng, 3 trận hòa. Đặc biệt ở 3 ván đấu cuối cùng, Gia Huy đã chạm trán liên tiếp các Đại kiện tướng hàng đầu thế giới và giành kết quả ấn tượng là 2 thắng, 1 hòa.

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Kỳ thủ Bành Gia Huy (ngồi thứ 1 từ trái qua) giành được chuẩn Đại kiện tướng tại giải Olympiad cờ vua 2026. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Bành Gia Huy sớm khẳng định tên tuổi với nhiều thành tích ấn tượng. Trong đó, có Huy chương Vàng nội dung cờ nhanh đồng đội nam tại SEA Games 33; vô địch Trẻ châu Á 2025; vô địch cờ tiêu chuẩn toàn quốc năm 2024.

Đặc biệt, năm 2024 ghi dấu Gia Huy nhận danh hiệu IM; hệ số Elo của cậu ở cả ba nội dung đều duy trì ở mức cao, lần lượt là 2.436 (cờ tiêu chuẩn), 2.256 (cờ nhanh) và 2.224 (cờ chớp).

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Bành Gia Huy vừa đạt danh hiệu Kiện tướng quốc tế. Ảnh: FBCT Olympia

Tuyển thủ cờ thi Đường lên đỉnh Olympia

Bành Gia Huy từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện với tấm Huy chương Vàng SEA Games tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Việc một vận động viên chuyên nghiệp xuất hiện tại một cuộc thi trí tuệ như Đường lên đỉnh Olympia là điều hiếm thấy.

Bành Gia Huy (TH, THCS & THPT Greenfield, Hưng Yên) là thí sinh tham gia trận tuần 1 tháng 3 quý II, tranh tài với ba "nhà leo núi": Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Lê Hồng Đăng (THPT Đa Phúc, Hà Nội), Nguyễn Anh Khoa (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa).

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Gia Huy cùng HCV SEA Games xuất hiện tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 26. Ảnh: FBCT

Tại trận thi này, Gia Huy đã tạo được ưu thế dẫn đầu với 85 điểm sau phần thi Khởi động. Tiếp đó, cậu liên tục giữ vị trí thứ hai trong đoàn leo núi ở các phần thi Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc. Ở phần thi Về đích, Gia Huy bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong lượt thi của mình, góp phần tạo cơ hội để các thí sinh khác vượt qua. Kết quả, Gia Huy về vị trí thứ 3 với 155 điểm.

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#Đường lên đỉnh Olympia #Bành Gia Huy #GM norm #cờ vua #thể thao khu vực #SEA Games #tuyển thủ quốc gia #Đại kiện tướng quốc tế #SEA Games 33 #vô địch Trẻ châu Á 2025 #vô địch cờ tiêu chuẩn toàn quốc

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