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Giới trẻ

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Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai khóa XIII

Xuân Tùng - Thanh Hiếu

TPO - Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội nghị tập trung phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính.

Ngày 28/9, tại Thái Nguyên, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 2 khoá XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị có ông Trịnh Xuân Trường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong giai đoạn mới

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trịnh Xuân Trường – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Trên mảnh đất Thái Nguyên, từ ngày 7/2 đến ngày 12/2/1950 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cứu Quốc lần thứ nhất (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tại xóm Tân Lập, xã Phú Xuyên (trước đây là xã Cao Văn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Phú Xuyên cũng là nơi gắn với sự ra đời của Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương - một trong những lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến.

Từ những địa chỉ như thế, tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã trở thành biểu tượng đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đặc biệt, tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng (trước đây thuộc huyện Bạch Thông) ngày 28/3/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên lực lượng Thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ và tặng bốn câu thơ: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên".

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Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu chào mừng tại chương trình.

Ông Trịnh Xuân Trường khẳng định, lời căn dặn của Bác tại Nà Tu đã trở thành nguồn động viên, phương châm hành động của nhiều thế hệ thanh niên. Hơn bảy thập kỷ đã qua, những lời thơ giản dị ấy vẫn mang nguyên giá trị, nhắc nhở tuổi trẻ phải có ý chí, có nghị lực, dám nhận việc khó, dám dấn thân, biết biến khát vọng thành hành động và biến quyết tâm thành kết quả. Hôm nay, trong điều kiện đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy càng có ý nghĩa.

Những “việc khó” của tuổi trẻ không chỉ là vượt qua gian khổ trong chiến đấu, mà còn là làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp; xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại; tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với đồng bào vùng khó khăn và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường gửi lời chúc mừng T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước đã tổ chức thành công Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Đồng thời tin tưởng, Hội nghị sẽ có nhiều nội dung trao đổi thiết thực, đề ra những định hướng, giải pháp phù hợp để tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Tập trung trao đổi 4 nhóm nội dung

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Anh Huy đề nghị, hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính. Cụ thể, Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 – 2031; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Dự thảo Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027; Dự thảo Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2027 - 2031 và năm 2027.

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Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 – 2031, anh Huy nêu rõ, hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương xác định nhiệm vụ đến năm 2030. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mạnh dạn đề xuất mở rộng thời của tổ chức Đoàn đến hết năm 2031. Bởi năm 2031 là dấu mốc lịch sử đặc biệt: Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày thành lập Đội và 75 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ cho ý kiến về việc phân cấp mạnh hơn cho các tỉnh, thành Đoàn gắn với những địa danh, sự kiện lịch sử trong tổ chức hoạt động; đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, khuyến khích các sản phẩm nội dung số như video ngắn, podcast, infographic, tranh biện trực tuyến… để tăng sức hấp dẫn đối với thanh thiếu niên.

Về kế hoạch thực hiện chỉ thị “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, anh Huy cho biết, Ban Bí thư đã đề xuất phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”; đồng thời xác lập khung 29 nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng Bộ chỉ số phẩm chất cán bộ Đoàn theo 3 nhóm (Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới – Đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi – Tinh thần phục vụ Nhân dân).

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Hội nghị tập trung trao đổi 4 nhóm nội dung chính.

Anh Huy đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ bố cục, kết cấu và các nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch; 5 nhóm nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; phân công tổ chức thực hiện; phụ lục Khung nhiệm vụ trọng tâm kèm theo Kế hoạch.

Về chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2027, anh Bùi Quang Huy cho biết, tại hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất đã thảo luận, thống nhất chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn”. Anh Huy đề nghị hội nghị tập trung cho ý kiến để nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 cụ thể hoá, gắn với chủ đề công tác năm 2027; tính khả thi, hiệu quả chỉ tiêu công tác năm 2027…

Bên cạnh đó, cho ý kiến về việc phân chia khối, “cắt giảm minh chứng”… liên quan đến dự thảo Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2027 - 2031 và năm 2027.

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Anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi phát biểu ý kiến tại chương trình
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Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu ý kiến tại hội nghị.

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