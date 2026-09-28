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Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị đứt lìa cánh tay

Hoài Nam

TPO - Xe cẩu đang di chuyển qua khu vực cổng làng ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) bất ngờ va trúng khiến cổng đổ sập, đè trúng hai mẹ con đi xe máy, bé trai lớp 3 bị thương nặng.

Chiều 28/9, lãnh đạo UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ xe cẩu va trúng cổng làng khiến một bé trai bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tài xế điều khiển xe cẩu di chuyển qua khu vực cổng làng tại thôn Hương Phong, xã Hương Khê. Trong quá trình di chuyển, xe cẩu bất ngờ va vào cổng khiến công trình đổ sập.

Đúng thời điểm này, một phụ nữ điều khiển xe máy chở con trai là cháu Nguyễn Đức T. (học sinh lớp 3) đi qua khu vực. Cổng làng đổ xuống, đè trúng hai mẹ con và xe máy.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau vụ việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài.

Do bị thương nặng, cháu T. bị đứt lìa một cánh tay và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Người mẹ bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, xe cẩu thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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#Hà Tĩnh #Xe cẩu va cổng làng #bé trai lớp 3 bị đứt lìa cánh tay #tai nạn #cổng làng đổ sập #Hương Khê

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