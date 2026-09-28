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Xã hội

Cần Thơ: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên để chống sạt lở, hạn hán

P.V

UBND TP. Cần Thơ xác định, trong giai đoạn 10 năm tới, sẽ triển khai các giải pháp nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, khoáng sản. Giải pháp này để góp phần phòng chống sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.

Tăng dự trữ, sử dụng nước hiệu quả

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ cho hay, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xảy ra 239 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó có 8 điểm sạt lở đặc biệt cấp bách đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Với địa hình thấp, hệ thống sông ngòi dày đặc, nguy cơ ngập úng, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ kênh tại Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước thực tế trên, UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch 456/KH-UBND triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ, chương trình của Thành ủy thực hiện Kết luận 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2026 – 2035.

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Người dân phường Khánh Hòa, TP. Cần Thơ được dùng nước sạch từ hệ thống lọc nước mặn sang nước ngọt.

Kế hoạch tổng thể này nhằm tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Một trong những giải pháp trọng tâm được kế hoạch đề ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, cát lòng sông.

Để đạt được mục tiêu, giải pháp trên, Cần Thơ sẽ tăng cường phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, cát lòng sông.

Trong đó, Cần Thơ sẽ rà soát, hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định về tài nguyên nước, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản… Đồng thời, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng cung cấp nguồn nước. Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải.

Cần Thơ khuyến khích, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) cho các dự án cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao khả năng trữ nước trên hệ thống kênh, mương và công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

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Cần Thơ kiểm soát chặt hoạt động khai thác nước ngầm để giảm sụt lún đất.

Khoanh định khu vực hạn chế khai thác nước ngầm

Để giảm sụt lún đất, sạt lở bờ sông, Cần Thơ cũng triển khai điều tra, đánh giá tài nguyên nước ngầm; khoanh định, công bố và kiểm soát các khu vực cấm, khu vực hạn chế khai thác nước ngầm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước ngầm, khai thác cát lòng sông. Nghiên cứu, sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu mới và các giải pháp phù hợp nhằm giảm áp lực khai thác cát sông.

Tăng cường kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đất, khoáng sản, cát lòng sông và việc chấp hành các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, sông, kênh, rạch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xây dựng, cập nhật và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất, liên thông, dùng chung về thiên tai, tài nguyên nước, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu. Tăng cường phối hợp với các tỉnh vùng ĐBSCL trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống thiên tai.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo, tham mưu việc thực hiện kế hoạch trên. Sở cũng chủ trì rà soát, tham mưu cập nhật, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, phương án liên quan đến phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên nước, thủy lợi phù hợp thực tế.

Các sở ngành, địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

#Cần Thơ #quản lý tài nguyên #sạt lở #hạn hán #phòng chống thiên tai #biến đổi khí hậu #quy hoạch tài nguyên

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