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Thể thao

Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù điều kiện thời tiết không ủng hộ nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện nỗ lực tối đa để hoàn tất giáo án đề ra.

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Đó là lý do do người hâm mộ không thấy những Thành Long, Xuân Mạnh... trên sân
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Đội tuyển Việt Nam luyện kỹ các bài phối hợp nhóm, chuyển đổi trạng thái, dứt điểm cầu môn.

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#Đội tuyển Việt Nam #Thái Lan #FIFA ASEAN Cup #tập luyện #bóng đá Việt Nam #Việt Nam vs Thái Lan

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