Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Dù điều kiện thời tiết không ủng hộ nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện nỗ lực tối đa để hoàn tất giáo án đề ra.
TPO - Kritsada Kaman khẳng định trận đại chiến Việt Nam sẽ quyết định ngôi đầu bảng B tại FIFA ASEAN Cup và Thái Lan quyết giành chiến thắng.
Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Chương trình Huấn luyện Đặc biệt về Dinh dưỡng Thể thao tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung vào vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu và phục hồi, đồng thời cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện, y tế thể thao và vận động viên người khuyết tật.
TPO - Puripol Boonson giành HCV 200m nam tại Asiad 20 với thành tích 19 giây 88. Chân chạy Thái Lan phá kỷ lục cá nhân, kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội, đồng thời san bằng kỷ lục châu Á.
TPO - Sau tám năm trở lại đấu trường Asiad, bóng chuyền nam Việt Nam khởi đầu bằng thất bại 0-3 trước Ấn Độ. Thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ còn hai trận vòng bảng để tìm cơ hội cải thiện kết quả.
TPO - BLV Quang Huy cho rằng khâu hỗ trợ phòng ngự từ xa của hàng tiền vệ là một trong những điểm nóng đội tuyển cần khắc phục cho trận quyết đấu Thái Lan.
TPO - Thành tích tốt nhất mùa giải 23,38 giây ở vòng loại đưa Lê Thị Cẩm Tú vào chung kết 200m nữ Asiad 20, nhưng nhóm đối thủ phía trước đều rất mạnh. Kỳ vọng lớn nhất là cô có thể tái hiện phong độ từng giúp mình giành HCB SEA Games 33 mới có cơ hội chen chân vào nhóm tranh huy chương.
TPO - Nhận định bóng đá Na Uy vs Bồ Đào Nha, bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Na Uy và Bồ Đào Nha trực tiếp đối đầu để phân định ngôi đầu bảng sau những chiến thắng ở ngày ra quân. Màn so tài giữa hai cỗ máy săn bàn Erling Haaland và Cristiano Ronaldo hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn tại Oslo.
TPO - Chấn thương trong trận ra quân với Philippines tại FIFA ASEAN Cup của Nguyễn Xuân Son nối dài danh sách "thương binh" ở đội tuyển Việt Nam, có thể là lời cảnh báo với HLV Kim Sang-sik và các cộng sự.
TPO - Trận đấu giữa hai tay vợt Yuka Miyazaki và Pusarla Venkata Sindhu tại Asiad 20 chỉ bắt đầu lúc 0h08 ngày 27/9 theo giờ địa phương, dù chương trình thi đấu ngày 26/9 được Ban tổ chức dự kiến kết thúc lúc 20h30.
TPO - Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thắng set đầu nhưng để Lào lội ngược dòng 2-1 ở trận mở màn vòng bảng Asiad 20. Thất bại trái dự đoán đặt đôi nữ Việt Nam dưới sức ép lớn trước cuộc chạm trán Myanmar chiều 27/9.
TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9, lượt 2 League A - UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận hòa Hà Lan, HLV Jurgen Klopp đang quyết tâm hướng tới chiến thắng đầu tiên cùng đội tuyển Đức khi tiếp đón Hy Lạp trên sân nhà.
TPO - Gác lại chức vô địch SEA V Cup 2026, thầy trò HLV Rampazzo hướng tới trận ra quân gặp Ấn Độ tại Asiad 20. Đối thủ không có thứ hạng vượt trội, nhưng sở hữu lợi thế về kinh nghiệm, thể hình và lối chơi kỷ luật, hứa hẹn là thử thách không nhỏ đối với bóng chuyền nam Việt Nam.
TPO - Trang chủ FIFA nhận định Thái Lan có chiến thắng dễ dàng và thuyết phục trước Pakistan. Trong khi đó, FIFA cũng đánh giá cao cách Việt Nam vượt qua Philippines.
TPO - Sau trận thắng 1-0 trước Philippines, tuyển Việt Nam được cộng thêm 3,67 điểm và tạm thời tăng 2 bậc ở BXH FIFA.
TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.
TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.