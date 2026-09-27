Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

TPO - Thành tích tốt nhất mùa giải 23,38 giây ở vòng loại đưa Lê Thị Cẩm Tú vào chung kết 200m nữ Asiad 20, nhưng nhóm đối thủ phía trước đều rất mạnh. Kỳ vọng lớn nhất là cô có thể tái hiện phong độ từng giúp mình giành HCB SEA Games 33 mới có cơ hội chen chân vào nhóm tranh huy chương.