Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Chuyện khó tin ở Asiad 20: Trận cầu lông bắt đầu sau nửa đêm

Nguyễn Khánh

TPO - Trận đấu giữa hai tay vợt Yuka Miyazaki và Pusarla Venkata Sindhu tại Asiad 20 chỉ bắt đầu lúc 0h08 ngày 27/9 theo giờ địa phương, dù chương trình thi đấu ngày 26/9 được Ban tổ chức dự kiến kết thúc lúc 20h30.

Một trong những trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 3 đơn nữ cầu lông Asiad 20 đã diễn ra vào thời điểm ít ai nghĩ tới. Yuka Miyazaki, tay vợt Nhật Bản đang đứng thứ 7 thế giới, gặp đối thủ người Ấn Độ Pusarla Venkata Sindhu tại Nhà thi đấu thành phố Ichinomiya, nhưng phải chờ đến 0h08 ngày 27/9 mới có thể bước vào sân. Trận đấu kết thúc sau 41 phút, lúc 0h49, với chiến thắng 2-0 (21-9, 21-13) dành cho Sindhu.

cau-long-asiad.jpg
Tay vợt chủ nhà Yuka Miyazaki.

Đây vốn được xem là cuộc đối đầu đáng chờ đợi của vòng 3. Miyazaki mới 20 tuổi và đang có vị trí thứ 7 trên BXH thế giới, trong khi Sindhu là nhà vô địch thế giới năm 2019 và từng giành HCB đơn nữ tại Olympic Rio 2016. Trước đó trong ngày 26/9, Miyazaki đã thắng Saranga Herlenbatar của Mông Cổ 2-0 với cùng tỷ số 21-5 ở mỗi game để giành quyền đi tiếp.

Vấn đề nằm ở chỗ trận đấu thứ hai của Miyazaki bị đẩy lùi quá xa so với thời gian dự kiến. Cô được xếp thi đấu ở sân số 2 và là trận thứ 17 trong ngày tại sân này. Các trận trước đó kéo dài khiến lịch thi đấu liên tục chậm lại. Theo truyền thông Nhật Bản, thay vì chuyển cặp Miyazaki - Sindhu sang một sân khác còn trống, trận đấu vẫn được tổ chức trên sân số 2.

Lịch chính thức của Ban tổ chức Asiad 20 cho thấy môn cầu lông tại Nhà thi đấu thành phố Ichinomiya ngày 26/9 bắt đầu lúc 09h30, với thời gian kết thúc dự kiến là 20h30. Tuy nhiên, do không được điều chuyển sang sân khác, trận Miyazaki - Sindhu chỉ được bắt đầu lúc 00h08 ngày 27/9.

Khung giờ bất thường khiến cuộc so tài giữa hai tay vợt hàng đầu diễn ra trong bối cảnh gần như không có khán giả. Truyền thông Nhật Bản cho biết khán đài chỉ còn một số ít người theo dõi, trong khi trên mạng xã hội X xuất hiện nhiều ý kiến phản đối cách sắp xếp lịch thi đấu.

Một số ý kiến cho rằng việc để một trận đấu có sự góp mặt của tay vợt chủ nhà diễn ra sau nửa đêm là khó chấp nhận, đồng thời lo ngại về điều kiện thi đấu và thời gian nghỉ ngơi hạn chế của VĐV.

pv-sindhu.jpg
Thắng trận đấu lúc nửa đêm, Sindhu tiếp tục góp mặt ở tứ kết cầu lông đơn nữ Asiad 20 diễn ra ngày 27/9.

Sự việc càng đáng chú ý bởi Miyazaki phải thi đấu hai trận trong cùng ngày 26/9. Sau khi kết thúc cuộc đọ sức với Sindhu lúc 0h49, Miyazaki dừng bước ở nội dung đơn nữ. Trong khi đó, Sindhu tiếp tục góp mặt ở tứ kết ngày 27/9.

Lịch thi đấu chính thức của môn cầu lông tại Asiad 20 quy định các trận tứ kết đơn nữ diễn ra trong ngày 27/9. Hy vọng, lần này tay vợt người Ấn Độ sẽ không phải trải qua một trận chiến vào lúc nửa đêm như thế nữa.

Nikkan Sports

Xem thêm

#Asiad 20 #cầu lông #Yuka Miyazaki #Pusarla Venkata Sindhu #lịch thi đấu #trận đấu đêm

Cùng chuyên mục

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

TPO - Nhận định bóng đá Na Uy vs Bồ Đào Nha, bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Na Uy và Bồ Đào Nha trực tiếp đối đầu để phân định ngôi đầu bảng sau những chiến thắng ở ngày ra quân. Màn so tài giữa hai cỗ máy săn bàn Erling Haaland và Cristiano Ronaldo hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn tại Oslo.

Đội tuyển Việt Nam đang quá tải?

Đội tuyển Việt Nam đang quá tải?

TPO - Chấn thương trong trận ra quân với Philippines tại FIFA ASEAN Cup của Nguyễn Xuân Son nối dài danh sách "thương binh" ở đội tuyển Việt Nam, có thể là lời cảnh báo với HLV Kim Sang-sik và các cộng sự.

Nhận định Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9: Klopp tìm chiến thắng đầu tiên

Nhận định Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9: Klopp tìm chiến thắng đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Hy Lạp, 01h45 ngày 28/9, lượt 2 League A - UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận hòa Hà Lan, HLV Jurgen Klopp đang quyết tâm hướng tới chiến thắng đầu tiên cùng đội tuyển Đức khi tiếp đón Hy Lạp trên sân nhà.

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

Bóng chuyền nam Việt Nam đối mặt thử thách đầu tiên tại Asiad

TPO - Gác lại chức vô địch SEA V Cup 2026, thầy trò HLV Rampazzo hướng tới trận ra quân gặp Ấn Độ tại Asiad 20. Đối thủ không có thứ hạng vượt trội, nhưng sở hữu lợi thế về kinh nghiệm, thể hình và lối chơi kỷ luật, hứa hẹn là thử thách không nhỏ đối với bóng chuyền nam Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

TPO - Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

HLV Kim Sang-sik lo cho chấn thương của Xuân Son

TPO - Xuân Son ôm mặt khi rời sân ở trận đối đầu Philippines. Tiền đạo mang áo số 12 nghi bị tổn thương bắp đùi và sẽ được chụp chiếu vào sáng mai để kiểm tra chính xác tình trạng chấn thương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe