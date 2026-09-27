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Nhận định Na Uy vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 28/9: Đỉnh cao Ronaldo đối đầu Haaland

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Na Uy vs Bồ Đào Nha, bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Na Uy và Bồ Đào Nha trực tiếp đối đầu để phân định ngôi đầu bảng sau những chiến thắng ở ngày ra quân. Màn so tài giữa hai cỗ máy săn bàn Erling Haaland và Cristiano Ronaldo hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn tại Oslo.

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Nhận định trước trận Na Uy vs Bồ Đào Nha

Na Uy khởi đầu chiến dịch UEFA Nations League 2026/27 bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đan Mạch. Erling Haaland là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của Na Uy khi lập cú đúp bàn thắng. Từ Man City cho đến đội tuyển, "sát thủ" người Na Uy vẫn thể hiện phong độ săn bàn ngoạn mục,

Sau khi lọt vào tới tứ kết World Cup 2026, thầy trò HLV Stale Solbakken tiếp tục chứng minh sự tiến bộ vượt bậc. Đây là lần đầu tiên Na Uy góp mặt tại League A của Nations League, và họ lập tức gửi lời thách thức đến các đối thủ bằng lối chơi tấn công sắc bén và trực diện, đậm khí thế của những chiến binh vikings.

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha mở màn bảng đấu bằng trận thắng Xứ Wales 1-0. Bàn thắng duy nhất của Joao Felix trong hiệp một giúp HLV Jorge Jesus có màn ra mắt suôn sẻ trên cương vị tân thuyền trưởng. Tuy nhiên, phía sau chiến thắng của Bồ Đào Nha là một loạt vấn đề còn tồn đọng, về phong độ của Cristiano Ronaldo và dàn sao tấn công.

"Selecao châu Âu" đang là đội bóng giàu thành tích nhất tại Nations League với hai lần lên ngôi vô địch (năm 2019 và 2025). Đánh bại Na Uy để độc chiếm ngôi đầu bảng trước khi đợt tập trung tháng 9 khép lại là mục tiêu của thầy trò HLV Jesus. Và để làm được điều đó, Bồ Đào Nha phải cải thiện mạnh mẽ so với trận trước, đặc biệt là ở hỏa lực tấn công.

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Ronaldo gây thất vọng ở trận gần nhất ra sân.

Phong độ, lịch sử đối đầu Na Uy vs Bồ Đào Nha

Na Uy sở hữu phong độ ấn tượng tại đấu trường Nations League khi thắng 15 trận, hòa 4 và chỉ thua 6 sau 25 lần ra quân. Haaland và các đồng đội luôn thi đấu bùng nổ khi được tiếp lửa từ khán giả nhà. Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha cũng duy trì sự ổn định cao ở sân chơi này với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội khách. Bồ Đào Nha giành 8 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 11 lần chạm trán Na Uy trong quá khứ. Lần duy nhất Na Uy đánh bại đại diện bán đảo Iberia đã diễn ra từ tháng 9/2010 tại vòng loại EURO. Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 5/2016, Bồ Đào Nha dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0.

Lần này, Na Uy sẽ rất khác so với những cuộc đụng độ trước đây giữa 2 đội tuyển. Cùng chờ xem Bồ Đào Nha sẽ kìm tỏa "gã ngổ ngáo" Na Uy, hay ôm hận trước thế lực đang trỗi dậy của bóng đá châu Âu.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Na Uy vs Bồ Đào Nha

Hàng thủ Na Uy chịu tổn thất khi hậu vệ trái David Wolfe vắng mặt vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Đan Mạch. Dẫu vậy, HLV Solbakken vẫn sở hữu ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công mang tên Haaland. Chân sút của Man City đã chạm mốc 64 bàn sau 56 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. HLV Solbakken dự kiến tiếp tục tin dùng Oscar Bobb bên hành lang phải, đồng thời cân nhắc trao suất đá chính cho Andreas Schjelderup thay thế Antonio Nusa ở cánh đối diện.

Bên phía Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus dự kiến làm mới tuyến giữa bằng việc xếp Joao Neves đá chính từ đầu thay cho Ruben Neves. Tiền vệ trẻ này sẽ kết hợp cùng Vitinha và Bruno Fernandes để kiểm soát thế trận. Nơi hàng thủ, Joao Cancelo tiếp tục trấn giữ cánh phải, còn Renato Veiga sát cánh cùng Ruben Dias ở vị trí trung vệ. Trên hàng tiền đạo, thủ quân 41 tuổi Cristiano Ronaldo tiếp tục đá chính cao nhất với mục tiêu xé lưới Na Uy để gia tăng kỷ lục 146 bàn thắng ở cấp độ quốc tế.

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Đội hình dự kiến của 2 đội tuyển.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 1-0 Bồ Đào Nha.

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