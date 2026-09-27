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Lịch thi đấu Asiad ngày 27/9: Cầu mây nhập cuộc, nóng đường chạy điền kinh

Trọng Đạt

TPO - Sau ngày 26/9 không có thêm huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới những điểm nhấn mới trong ngày thi đấu 27/9: vòng bảng cầu mây, nội dung 25m súng ngắn nữ và chung kết tiếp sức 4x100m nữ.

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Cẩm Tú thi chung kết 200m nữ lúc 17h25. Ảnh: Bùi Lượng.

Bắn cung là một trong những môn mở màn ngày thi đấu. Từ 6h15, hai đội tuyển cung 3 dây nam và nữ lần lượt gặp Philippines và Malaysia ở vòng loại. Đến 7h30, cầu mây và kurash nhập cuộc. Đội đôi nữ cầu mây gặp Lào, trong khi Nguyễn Thị Hường và Phạm Nguyễn Hồng Mơ tranh tài ở hạng cân -57kg nữ môn kurash. Cùng thời điểm, đội kiếm ba cạnh nam Việt Nam chạm trán Saudi Arabia ở vòng 32.

Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang thi đấu phần bắn nhanh nội dung 25m súng ngắn nữ, từ 7h40 đến 10h40. Chung kết cá nhân dự kiến diễn ra lúc 12h15, nếu các xạ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại. Thùy Trang từng vô địch nội dung này tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á hồi tháng 2/2026. Thành tích đó là cơ sở để kỳ vọng cô tiếp tục cạnh tranh với các xạ thủ hàng đầu châu lục.

Ở môn cầu lông, đôi nam Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh gặp Indonesia tại vòng 1/8. Buổi chiều, các đội tuyển bóng chuyền, bóng ném và cầu mây tiếp tục tranh tài.

Tâm điểm buổi tối hướng về đường chạy điền kinh. Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng thi chung kết nhảy xa nữ lúc 16h55, còn Lê Thị Cẩm Tú tranh tài ở chung kết 200m nữ lúc 17h25. Đội tiếp sức 4x100m nữ thi vòng loại lúc 18h45.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác định 4x100m nữ là một trong những nội dung có khả năng tranh huy chương. Tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam xếp thứ tư với thành tích 44 giây 13. Cơ hội tại Asiad 20 sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp của các VĐV và phong độ trong ngày thi đấu.

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#Asiad #lịch thi đấu #cầu mây #điền kinh #bắn súng #Việt Nam #huy chương

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