Xem trực tiếp trận Việt Nam vs Philippines ở đâu, kênh nào?

TPO - Trận Việt Nam vs Philippines tại bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 (giờ Việt Nam). Nhưng đến lúc này, vẫn chưa có đơn vị nào trong nước sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu. Do đó, khán giả có thể lựa chọn theo dõi bài tường thuật trận đấu này trên báo điện tử Tiền Phong.

FIFA ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh từ hôm qua (25/9) với các trận của bảng A giữa Indonesia và Singapore cũng như giữa Bangladesh và Malaysia. Nhưng hiện tại, người hâm mộ của một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Thái Lan, vẫn chưa được xem trực tiếp các trận đấu trên truyền hình.

Khác với ASEAN Hyundai Cup, hiện vẫn chưa có nhà đài nào của Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup.

Lý do vì hiện chưa có đài truyền hình nào của Việt Nam và Thái Lan đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng giải đấu. Ban tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 cho biết, ở Đông Nam Á, đã có 8 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu gồm: Bangladesh, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Lào, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore. Một quốc gia khác bên ngoài khu vực là Australia thậm chí đã đạt thỏa thuận về bản quyền phát sóng từ rất sớm.

Nhưng Việt Nam và Thái Lan, hai trong số những quốc gia có lượng người hâm mộ đông đảo nhất, cuồng nhiệt nhất vẫn phải chờ dù chỉ còn ít giờ nữa, cả “Các chiến binh Sao vàng” lẫn “Voi chiến” sẽ đá trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup.

Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đối thủ ở cuộc đọ sức lúc 19h30 hôm nay là cái tên quen thuộc Philippines, đội bóng đã thua 6 trong 7 lần gần nhất đụng độ Việt Nam trên mọi đấu trường. Điểm tựa từ lịch sử cũng như việc đang sở hữu phong độ cao hơn nhiều so với Philippines là lý do khiến người hâm mộ rất kỳ vọng vào một thắng lợi của đội tuyển trong trận ra quân này.

Một chiến thắng sẽ càng ý nghĩa hơn khi thể thức FIFA ASEAN Cup chỉ chọn đội nhất mỗi bảng vào đá trận chung kết. Điều đó có nghĩa rằng, các học trò HLV Kim Sang-sik không chỉ phải thắng, mà còn cần hướng đến một chiến thắng đậm nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận quyết đấu với đối thủ cạnh tranh ngôi đầu ở bảng B là Thái Lan vào ngày 29/9 tới đây.

Trận ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp Philippines sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9.

Thái Lan chắc chắn cũng có những toan tính tương tự. Đội quân của HLV Anthony Hudson đến FIFA ASEAN Cup bằng một lực lượng mạnh hơn hẳn so với ASEAN Hyundai Cup, cùng mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch. Và để làm được điều ấy, Thái Lan cũng cần giành được ngôi đầu bảng B, đồng nghĩa phải vượt qua Việt Nam.

Cuộc đua giữa hai đội tuyển nhiều duyên nợ bảng B vì thế sẽ rất đáng chờ đợi. Và trước khi hai đội bước vào cuộc thư hùng ngày 29/9 tới đây, trận ra quân chính là thước đo quan trọng để cung cấp cái nhìn rõ hơn về sức mạnh của cả Thái Lan lẫn Việt Nam.

Để cùng theo dõi và cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn khởi đầu ấn tượng, người hâm mộ có thể xem diễn biến trực tiếp trận Việt Nam vs Philippines được tường thuật trên báo Tiền Phong, với tốc độ cập nhật nhanh nhất và thông tin hấp dẫn nhất.