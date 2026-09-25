U23 Việt Nam không có gì phải buồn khi thua đậm U23 Hàn Quốc

TPO - Thua 0-4 tại tứ kết Asiad 20 là kết quả nặng nề cho U23 Việt Nam nhưng điều này phản ánh rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá ở cấp độ trẻ.

Khoảnh khắc Quang Vinh sút dội cột U23 Hàn Quốc, sau đó Văn Thuận ghi bàn nhưng không được công nhận là điểm sáng duy nhất của U23 Việt Nam tại tứ kết Asiad 20. Xuyên suốt 90 phút, đối thủ bóp nghẹt chúng ta với tỷ lệ cầm bóng hơn 60%, tạo ra ít nhất 5 cơ hội mười mươi và chuyển hóa thành 4 bàn. "Các chiến binh sao vàng" phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Văn Bình để không thua đậm hơn.

Khi U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu 11m tại VCK U23 châu Á 2026, nhiều khán giả đã phấn khích và tin tưởng vào việc lứa trẻ Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, phải tỉnh táo nhìn nhận đó là đội B của U23 Hàn Quốc, trong giải đấu mà họ chưa muốn triệu tập lực lượng mạnh nhất vì không phải cạnh tranh suất dự Olympic.

Tại Asiad 20, khi toàn bộ cầu thủ Hàn Quốc đặt mục tiêu giành HCV để được miễn nghĩa vụ quân sự, đây mới là sức mạnh thật sự mà họ dùng để đè bẹp U23 Việt Nam.

Đối thủ của U23 Việt Nam quá mạnh.

U23 Việt Nam chơi nỗ lực nhưng chưa đủ

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có khoảng 20-25 phút chơi sòng phẳng với U23 Hàn Quốc ở nửa sau hiệp một. Sang hiệp 2, "Các chiến binh sao vàng" tạo ra thế trận tốt, gây được áp lực lên phần sân U23 Hàn Quốc trong 10 phút đầu. Kể từ khi Kim Ji-soo ghi bàn giúp U23 Hàn Quốc nhân đôi cách biệt, đó là lúc cả hệ thống của U23 Việt Nam sụp đổ và bàn thua cứ thế xảy ra liên tiếp.

U23 Hàn Quốc vẫn chơi một cách điềm tĩnh, từ tốn và tận dụng triệt để cơ hội như các trận họ thắng Qatar và Saudi Arabia ở vòng bảng. Đối thủ "đọc vị" triệt để của U23 Việt Nam, là khả năng kiểm soát bóng, điều tiết lối chơi ở tuyến giữa còn hạn chế. Và cách chơi tấn công của U23 Việt Nam phụ thuộc nhiều vào những pha leo biên bên cánh phải của Minh Phúc.

U23 Việt Nam không có tiền vệ trung tâm Xuân Bắc ở trận này. HLV Đinh Hồng Vinh "chữa cháy" bằng bộ đôi Quang Vinh - Quốc Cường và khu vực giữa sân của chúng ta ngay lập tức để lộ vấn đề. U23 Hàn Quốc bố trí đông quân số ở giữa sân, thực hiện các pha pressing ngay lập tức để khiến Quang Vinh và Quốc Cường không có không gian chuyền bóng.

Đội hình U23 Việt Nam bị chia cắt vì 2 tiền vệ trung tâm bị đối thủ đè bẹp. Khi Quang Vinh và Quốc Cường có bóng, họ bị cầu thủ áo đỏ ập tới, dẫn đến việc phải đưa ra quyết định xử lý trong 1-2 giây. Các đường chuyền từ giữa sân của U23 Việt Nam phần lớn là trả ngược về hàng thủ, hoặc luân chuyển lên trên bằng giải pháp phất bóng dài.

﻿ Tuyến giữa Việt Nam bị chia cắt trước U23 Hàn Quốc.

Khoảnh khắc Quang Vinh sút dội cột và Văn Thuận đá bồi làm rung mành lưới U23 Hàn Quốc là pha tấn công "có nét" hiếm hoi của U23 Việt Nam ở trận này. Chỉ với 30% thời lượng cầm bóng và chủ yếu quanh quẩn bên phần sân nhà, khu vực 1/3 sân nhà của Hàn Quốc gần như không chịu áp lực.

Đối thủ cầm bóng nhiều nhưng thi đấu thận trọng, kỷ luật để tránh rơi vào bẫy bị phản công. U23 Hàn Quốc bình tĩnh chuyền qua lại ở cự ly ngắn để kéo giãn hàng thủ U23 Việt Nam, đồng thời đưa chúng ta vào thế di chuyển không bóng liên tục để phòng ngự, dẫn đến bị bào mòn thể lực.

Bàn mở tỷ số của U23 Hàn Quốc đánh vào "tử huyệt" bóng bổng của U23 Việt Nam. Lý Đức quá nhỏ bé để theo kèm tiền đạo Lee Young-jun cao trên 1,9m của U23 Hàn Quốc. Sau đó, lại là pha tấn công bóng bổng, cầu thủ U23 Hàn Quốc dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Hai bàn tiếp theo của U23 Hàn Quốc diễn ra khi U23 Việt Nam đã thấm mệt và buông xuôi.

U23 Việt Nam không có gì phải tiếc

Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh dự Asiad 20 với nhiều xáo trộn ở đội hình. U23 Việt Nam không có Đình Bắc và Nhật Minh, 2 trụ cột chủ chốt làm nên thành công của đội từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á 2026. Theo chủ trương của bóng đá Việt Nam, đội U23 không bổ sung cầu thủ quá tuổi cho Asiad 20.

So với VCK U23 châu Á 2026, lực lượng U23 Việt Nam yếu đi, trong khi U23 Hàn Quốc mạnh vượt trội nhờ triệu tập 9 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu và tận dụng cả 3 sự bổ sung cho cầu thủ quá tuổi.

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vào tứ kết Asiad 20. Khi đối đầu U23 Hàn Quốc, giới chuyên môn đều nhận định cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạo nên bất ngờ là cực thấp. Mục tiêu của U23 Việt Nam là nỗ lực hết mình, hạn chế được điểm yếu phòng ngự từ các trận trước và cải thiện hiệu suất tấn công.

Các sai lầm của Lý Đức và hàng thủ U23 Việt Nam, đơn giản đến từ việc U23 Hàn Quốc mạnh hơn. Cầu thủ của họ có thể lực, thể hình và kỹ thuật cơ bản tốt hơn hẳn U23 Việt Nam. Do đó, chuyện thua U23 Hàn Quốc 0-4 là kết quả không bất ngờ. Điều quan trọng là U23 Việt Nam sẽ rút ra bài học gì từ giải đấu này và cấp thượng tầng bóng đá Việt Nam nhìn nhận điều gì để tiếp tục giúp thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam thăng tiến trong tương lai.

Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam còn thời gian để tiếp tục tiến bộ.

Sự khác biệt rõ ràng giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đến từ khu vực trung tuyến. Đối thủ có những tiền vệ trung tâm cơ động, kỹ thuật và phối hợp bài bản hơn, do đó không cần tốn quá nhiều sức vẫn kiểm soát bóng hơn 60%. Trong khi đó, bộ đôi Quốc Cường, Quang Vinh chưa đủ sức nặng để thành đối trọng của tuyến giữa U23 Hàn Quốc. Khi Quốc Cường và Quang Vinh bị kèm chặt, họ cũng không đủ khả năng để xử lý độc lập và thoát pressing.

BLV Quang Huy nhận định với Tiền Phong: "Bóng đá Việt Nam rất thiếu tiền vệ trụ có chất lượng. Ngay cả ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Lê Phạm Thành Long. Hy vọng trong tương lai, các lò đào tạo sẽ sản sinh thêm nhiều ngôi sao ở vị trí tiền vệ trung tâm, hoặc chúng ta đón chào những nhân tố nhập tịch, Việt kiều chất lượng để nhanh chóng cải thiện tuyến giữa".

Khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ là điểm nhấn được ban huấn luyện "mổ băng", phân tích sau Asiad 20. Lý Đức mắc rất nhiều sai lầm ở giải đấu trên đất Nhật Bản. Nguyên Hoàng, Đức Anh cũng không khá hơn để giúp CĐV Việt Nam quên đi Hiểu Minh, Nhật Minh. Đinh Quang Kiệt là điểm sáng trong trận thua U23 Hàn Quốc nhưng trung vệ cao 1,96m của bóng đá Việt Nam cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng.

Thua đậm trước đội bóng tốp đầu châu lục như U23 Hàn Quốc là lúc để bóng đá Việt Nam nhìn rõ mình đang đứng ở đâu. Trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới, mục tiêu của lứa cầu thủ U23 Việt Nam vẫn là cạnh tranh trong tốp 8 đội mạnh của châu lục.