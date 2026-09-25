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Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 25/9: Thử thách cực đại

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, tứ kết Asiad 20 - phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026. Nhưng lần này, sức mạnh của U23 Hàn Quốc ở Asiad 20 khác biệt hoàn toàn.

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Nhận định trước trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải vất vả để có tấm vé vào tứ kết Asiad 20. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-2. Chúng ta phải nhờ đến kết quả của cặp đấu còn lại có kết quả thuận lợi, qua đó giành vé vào tứ kết với tư cách nhì bảng và đụng độ U23 Hàn Quốc. Tất cả đều biết gặp U23 Hàn Quốc ở thời điểm này là thách thức rất lớn cho U23 Việt Nam nhưng “Các chiến binh sao vàng” không còn lựa chọn nào khác.

U23 Hàn Quốc là đối thủ duyên nợ của U23 Việt Nam. Tại Asiad 18, chúng ta từng chạm trán U23 Hàn Quốc ở bán kết và nhận thất bại 1-3. Mới đây, 2 đội gặp nhau tại VCK U23 châu Á 2026 và U23 Việt Nam thắng sau loạt luân lưu 11m. Chiến thắng gần đây của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc chủ yếu đến từ việc đối thủ không có lực lượng mạnh nhất.

VCK U23 châu Á 2026 không phải là giải đấu tranh vé dự Olympic. Do đó, U23 Hàn Quốc chỉ cử đội hình 2. Với đội hình U23 Hàn Quốc tranh tài ở Asiad 20, có thể thấy khác biệt rất lớn khi đội bóng xứ kim chi bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi là Lee Gi-hyuk, Lee Hyun-jun và Eom Ji-sung. U23 Hàn Quốc cũng triệu tập đầy đủ các nhân tố đang chơi ở nước ngoài như Kim Ji-soo, Bae Jun-ho.

U23 Việt Nam kém U23 Hàn Quốc về mọi mặt tại Asiad 20, đây là thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn để tìm ra đấu pháp phù hợp khi chạm mặt đối thủ. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh không sử dụng 3 suất bổ sung cầu thủ quá tuổi. Đẳng cấp, kinh nghiệm của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng khó sánh bằng U23 Hàn Quốc.

Điểm tựa chiến thắng của U23 Việt Nam là tinh thần thoải mái. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã chạm trán U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan, theo tứ tự độ khó tăng dần. Do đó, các cầu thủ áo đỏ đã được va vấp với đối thủ cứng như U23 Uzbekistan, đã tích lũy những bài học trước khi đương đầu U23 Hàn Quốc.

"Các chiến binh sao vàng" phải tạo ra thế trận phòng ngự chặt chẽ trước khi nghĩ đến cơ hội tổ chức tấn công/phản công và ghi bàn. Sau trận U23 Uzbekistan, tất cả nhìn thấy "tử huyệt" của U23 Việt Nam là hàng phòng ngự, đặc biệt ở 3 trung vệ Lý Đức, Đức Anh và Nguyên Hoàng. HLV Đinh Hồng Vinh cũng không còn phương án để thay thế, do đó chỉ còn cách "mổ băng", tìm ra những điều khắc phục được để chuẩn bị cho trận gặp U23 Hàn Quốc.

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Phong độ, thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc dễ dàng thắng Qatar (4-1) và Saudi Arabia (2-0). Đội bóng xứ kim chi thể hiện sức mạnh áp đảo, vượt trội Qatar và Saudi Arabia ở cả mặt trận tấn công và phòng ngự. Qatar và Saudi Arabia không phải đối thủ yếu nhưng không chống đỡ được áp lực tấn công từ Hàn Quốc. Đó chính là cảnh báo để các trung vệ U23 Việt Nam bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất và nỗ lực hạn chế sai lầm.

U23 Hàn Quốc vượt trội U23 Việt Nam về phong độ, thành tích đối đầu trong quá khứ và cả chất lượng cầu thủ tại Asiad 20. HLV Đinh Hồng Vinh nói rằng: "Gặp đối thủ nào cũng phải sẵn sàng tâm lý, đó là chìa khóa khi U23 Việt Nam chuẩn bị đối đầu U23 Hàn Quốc mạnh hơn".

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Tiền vệ Xuân Bắc bị đau trong trận đối đầu U23 Uzbekistan nhưng nhiều khả năng kịp hồi phục để đối đầu U23 Hàn Quốc. Các vị trí còn lại của U23 Việt Nam đều sẵn sàng ra sân. Bên phía U23 Hàn Quốc, đối thủ có lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Lý Đức, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ.

U23 Hàn Quốc: Bae Hyun Seo, Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha,Lee Gi Hyuk, Lee Seung Won, Bae Jun Ho, Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung, Kim Myung Jun

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 0-1 U23 Hàn Quốc.

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