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Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc thua sốc, mất chức vô địch Á vận hội sau 36 năm

Đặng Lai

TPO - Đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp Asiad 20 với số lượng HCV gấp 4 lần đoàn Nhật Bản (80 so với 20, tính đến hết ngày 24/9), nhưng chắc chắn đây chưa phải kỳ Á vận hội trọn vẹn với họ khi bóng bàn, môn thể thao mà Trung Quốc coi là đương nhiên giành HCV, đã không đạt mục tiêu đề ra.

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Wang Chuqin thẫn thờ sau thất bại

Trong trận chung kết với Nhật Bản vừa diễn ra, tuyển Trung Quốc đã đối diện sức ép cực lớn trước đối thủ vốn tràn đầy hưng phấn. Ngay cả trận đầu tiên, họ đã cảm nhận rõ điều này. Wang Chuqin, tay vợt nam số 1 thế giới, gặp vô vàn thách thức trước Sora Matsushima. Anh thua cả 2 set đầu tiên với các tỷ số 5-11 và 8-11.

Rất may là bằng bản lĩnh thượng thừa, Wang Chuqin đã thắng ngược 3 ván sau đó để đưa đội nhà tạm dẫn 1-0. Nhưng trận đấu này là lời cảnh báo cho các tay vợt khác của xứ tỷ dân. Và thực tế sau đó diễn ra không suôn sẻ với họ. Wen Ruibo thua dễ 1-3 trước Harimoto Tomokazu. Tỷ số lúc này là 1-1.

Bất chấp Lin Shidong tái lập thế dẫn điểm cho Trung Quốc với chiến thắng ở trận thứ 3 trước Togami Shunsuke, song đó là tất cả những gì thế lực bóng bàn số 1 thế giới làm được ở trận chung kết.

Ở các game 4 và 5, họ liên tục thua. Game 4, Harimoto chơi thăng hoa trước Wang Chuqin - tay vợt số một của thế giới. Sau khi hòa 6-6 ở ván đầu, anh ghi liền mạch điểm để thắng 11-7, rồi tiếp tục áp đảo ở ván hai với tỷ số 11-4 bằng những pha vẩy bóng sắc bén.

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Ván thứ ba, dù Wang Chuqin nỗ lực gỡ hòa 8-8 sau hội ý nhưng Harimoto vẫn lạnh lùng ghi những điểm quyết định để thắng 11-9, ấn định chiến thắng trắng 3-0. Tỷ số được cân bằng 2-2 cho Nhật Bản.

Ở game đấu quyết định, Trung Quốc đặt niềm tin vào tay vợt mới 19 tuổi - Wen Ruibo. Tay vợt này đã thua Matsushima với tỷ số 1-3, qua đó khiến đội nhà thất thủ với tỷ số chung cuộc 2-3 trước Nhật Bản. Trong cả 2 game tham dự ở chung kết, Wen Ruibo đều thua 1-3, cho thấy VĐV này là điểm yếu của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc.

Chiến thắng 3-2 trước đội tuyển bóng bàn số 1 thế giới giúp Nhật Bản lần đầu tiên sau 60 năm đoạt HCV Á vận hội. Và quan trọng không kém là nó chấm dứt thế thống trị kéo dài tới 36 năm của bóng bàn Trung Quốc. Lần gần nhất đội tuyển xứ tỷ dân không vô địch Á vận hội thì tất cả các thành viên đội tuyển của họ còn chưa sinh ra.

Truyền thông Trung Quốc đã ồ ạt lên bài sau thất bại này. Bên cạnh nỗi thất vọng bao trùm, nhiều tờ báo đã thừa nhận rằng sau nhiều năm, điểm yếu của bóng bàn Trung Quốc đã lộ diện. Đó là họ thiếu lứa kế cận xứng tầm. Họ cho rằng sau lứa Fan Zhendong, Wang Chuqin, bóng bàn nước nhà đang cạn kiệt nhân tài.

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#bóng bàn #Trung Quốc #Á vận hội #vô địch #thất bại #đội tuyển bóng bàn #HCV

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