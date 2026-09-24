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Giá trị đội hình Việt Nam ở đâu so với dàn sao Indonesia, Thái Lan?

Hương Ly

TPO - Theo cập nhật mới nhất của Transfermarkt, giá trị đội hình tuyển Việt Nam thấp hơn Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Bangladesh.

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Tổng đội hình Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 được Transfermarkt định giá 6,28 triệu euro. Xuân Son (500.000 euro), Jason Quang Vinh (500.000 euro), Đình Bắc (400.000 euro), Hoàng Đức (400.000 euro) và Bùi Hoàng Việt Anh (320.000 euro), nằm trong top 5 có giá trị cao ở đội tuyển.

Dàn tuyển thủ Việt Nam được định giá trên 300.000 euro còn có Hai Long và Hoàng Hên. Sau đó là Thành Long, Tiến Anh, Tài Lộc, Minh Khoa, Trung Kiên và Tuấn Tài - cùng được định giá 275.000 euro.

Giá trị của Việt Nam thấp hơn Indonesia (21,59 triệu euro), Thái Lan (9,5 triệu euro), Malaysia (7,2 triệu euro) và Bangladesh (6,6 triệu euro).

Indonesia không có sự phục vụ của cầu thủ đắt nhất lịch sử Đông Nam Á - Jay Idzes, được định giá 14 triệu euro. Dù vậy, đội bóng xứ vạn đảo vẫn quy tụ dàn sao "triệu đô" như Kevin Diks (5 triệu euro), Emil Audero (2,8 triệu euro), Calvin Verdonk (2,5 triệu euro), Maarten Paes (2 triệu euro), Dean James (1,7 triệu euro), và Justin Hubner (1 triệu euro).

Thái Lan có cầu thủ triệu đô duy nhất ở FIFA ASEAN Cup là Nicholas Mickelson. Chanathip (700.000 euro), Supachok (600.000 euro), Supachai (600.000 euro) và 4 cầu thủ cùng được định giá 500.000 euro (Yodsangwal, Teerasak, Kakana, Seksan) là những nhân tố đáng chú ý tiếp theo của "Voi chiến".

Đội hình Bangladesh có giá trị cao hơn Việt Nam nhờ cái tên Hamza Choudhury. Một mình cựu cầu thủ của Leicester City có giá 4 triệu euro, chiếm hơn 60% tổng giá trị của đội tuyển.

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Tuyển Việt Nam gặp nhiều thách thức tại FIFA ASEAN Cup.

Trên trang Bola.com của Indonesia, chuyên gia bóng đá Raja Isa Raja Akram Shah nêu quan điểm: "Giá trị chuyển nhượng của một đội bóng không đảm bảo cho chiến thắng. Những cầu thủ được định giá cao phải cùng nhau tạo nên đội tuyển có sức mạnh, đó mới là giá trị thật sự. Ngay cả khi Indonesia dẫn đầu về định giá chuyển nhượng cầu thủ, tôi không nghĩ đó là sự đảm bảo để họ chiến thắng".

Chuyên gia Raja Isa Raja Akram Shah lấy ví dụ về câu chuyện của Cape Verde ở World Cup 2026 để khẳng định một điều - ngay cả khi giá trị cả đội hình Cape Verde chưa bằng một cầu thủ của Uruguay hay Tây Ban Nha, họ vẫn có thể cầm hòa các ông lớn.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu chính thức của FIFA và nằm trong lịch trình FIFA Days. Do đó, các đội tuyển được phép triệu tập mọi cầu thủ, trừ khi tuyển thủ đang dính chấn thương hoặc có nguyện vọng ở lại CLB. So với ASEAN Cup, Indonesia triệu tập đội hình khác hẳn để dự FIFA ASEAN Cup. Thái Lan cũng vậy. Đó là lý do giá trị đội hình của Indonesia và Thái Lan tăng vọt so với Việt Nam.

Một loạt tuyển thủ Indonesia đang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu. Kevin Diks đang khoác áo Gladbach ở Bundesliga. Emil Audero đang chơi cho Rayo Vallecano. Do đó, mức định giá "triệu đô" cho dàn sao nhập tịch của Indonesia tương xứng với thực lực và vị thế của họ. Từ những ngôi sao đắt giá đó, Indonesia có thể hiện sức mạnh hủy diệt ở FIFA ASEAN Cup hay không, sẽ có câu trả lời ở những trận đấu tới.

Hương Ly
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