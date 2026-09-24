Trước ngày đấu Trung Quốc của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc nhận tin xấu

TPO - Hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn do chấn thương trước trận tứ kết Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản) với Trung Quốc.

Đội tuyển nữ gặp khó khăn về nhân sự trước trận quyết đấu Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20. Ảnh Minh Hưng

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 13h ngày 25/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka (Nhật Bản). Để chuẩn bị, chiều nay thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có buổi tập nhẹ, chủ yếu để giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng, hồi phục thể lực.

Theo thông tin của Tiền Phong, trước đó Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam và HLV Hoàng Văn Phúc đã "mổ băng" nghiên cứu lối chơi của Trung Quốc. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Asiad 20, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Đối thủ không xa lạ vì chúng tôi vừa đấu giao hữu với họ tại Tô Châu. Hiệp 1 chúng ta chơi tốt nhưng sang hiệp 2 Trung Quốc tăng sức ép và thắng ở các tình huống không chiến. Nói chung họ là đối thủ mạnh hơn, nhưng Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ để có chiến thuật hợp lý".

Đội tuyển nữ đang tập trung tối đa cho trận đấu với Trung Quốc

Khó khăn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến từ hàng phòng ngự đang có nhiều ca chấn thương. Cụ thể cả Hoàng Thị Loan, Huỳnh Như và Thanh Nhã đều bị đau ở các mức độ khác nhau. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đội sẽ phải tìm phương án thay thế hoặc điều chỉnh chiến thuật phù hợp.

Trước trận đấu với Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt BCH và Thường trực trao đổi, động viên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giữ tinh thần thi đấu, quyết tâm và đoàn kết.

Trung Quốc có thể chơi không chiến để tận dụng lợi thế thể hình trước Việt Nam

Theo ông Trần Quốc Tuấn, càng vào sâu đối thủ càng mạnh, đòi hỏi các cầu thủ có bản lĩnh, tự tin đồng thời giữ tập trung cao độ.