Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trước ngày đấu Trung Quốc của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc nhận tin xấu

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - Hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn do chấn thương trước trận tứ kết Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản) với Trung Quốc.

5293273a-6ddc-4b3a-91cf-78c8913d381a.jpg
Đội tuyển nữ gặp khó khăn về nhân sự trước trận quyết đấu Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20. Ảnh Minh Hưng

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 13h ngày 25/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka (Nhật Bản). Để chuẩn bị, chiều nay thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có buổi tập nhẹ, chủ yếu để giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng, hồi phục thể lực.

Theo thông tin của Tiền Phong, trước đó Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam và HLV Hoàng Văn Phúc đã "mổ băng" nghiên cứu lối chơi của Trung Quốc. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Asiad 20, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Đối thủ không xa lạ vì chúng tôi vừa đấu giao hữu với họ tại Tô Châu. Hiệp 1 chúng ta chơi tốt nhưng sang hiệp 2 Trung Quốc tăng sức ép và thắng ở các tình huống không chiến. Nói chung họ là đối thủ mạnh hơn, nhưng Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ để có chiến thuật hợp lý".

anh-chup-man-hinh-2026-09-24-luc-144808.png
Đội tuyển nữ đang tập trung tối đa cho trận đấu với Trung Quốc

Khó khăn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến từ hàng phòng ngự đang có nhiều ca chấn thương. Cụ thể cả Hoàng Thị Loan, Huỳnh Như và Thanh Nhã đều bị đau ở các mức độ khác nhau. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đội sẽ phải tìm phương án thay thế hoặc điều chỉnh chiến thuật phù hợp.

Trước trận đấu với Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt BCH và Thường trực trao đổi, động viên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giữ tinh thần thi đấu, quyết tâm và đoàn kết.

anh-chup-man-hinh-2026-09-24-luc-145157.png
Trung Quốc có thể chơi không chiến để tận dụng lợi thế thể hình trước Việt Nam

Theo ông Trần Quốc Tuấn, càng vào sâu đối thủ càng mạnh, đòi hỏi các cầu thủ có bản lĩnh, tự tin đồng thời giữ tập trung cao độ.

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt
#Asiad 20 #Nagoya #Hoàng Văn Phúc #đội tuyển bóng đá nữ #Thanh Nhã #Trần Quốc Tuấn #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe