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Bắn súng còn bao nhiêu hy vọng huy chương ở Asiad 20?

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - HLV Trần Quốc Cường cho biết sau tấm HCĐ nội dung đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Việt Nam còn 3 cơ hội khác tại Asiad 20 (Nagoya), trong đó có 10m súng ngắn hơi nam của xạ thủ Phạm Quang Huy.

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Xạ thủ Phạm Quang Huy sẽ tranh tài trong ngày hôm nay ở Asiad 20

"Phía trước chúng tôi còn 3 nội dung tranh chấp huy chương, gồm nội dung súng ngắn thể thao nữ. Đây là nội dung chủ lực có thể tranh chấp HCV cá nhân và đồng đội. Nội dung kế tiếp là 10m súng ngắn hơi nam cũng với 2 nội dung đồng đội, cá nhân và cuối cùng là hỗn hợp súng ngắn nam nữ"-HLV Trần Quốc Cường cho biết.

Theo ông Trần Quốc Cường, nội dung hỗn hợp súng ngắn nam nữ cũng là thế mạnh, từng giành HCV tại giải châu Á.

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Đánh giá về các ngày thi đấu vừa qua của đội tuyển bắn súng Việt Nam, xạ thủ Trần Quốc Cường cho biết dù thành tích của các VĐV chưa tiệm cận được nhóm đầu nhưng Phí Thu Thảo, Tâm Quang đều có tiến bộ. Đặc biệt, đội hoàn thành mục tiêu giành HCĐ ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ của 3 VĐV Trịnh Thu Vinh, Thu Thủy và Thùy Trang. HLV Trần Quốc Cường cho biết:

"Sau bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ, chúng tôi thấy các VĐV đã cố gắng những gì tốt nhất có thể. Mặc dù đội Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Đài Loan hay Kazakhstan là những đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng sẽ có 2 VĐV vào chung kết. Dù vậy, đáng tiếc là Thu Vinh chưa thể hiện hết khả năng của mình nên chỉ có một mình Thuỳ Trang vào chung kết".

Cũng theo HLV Trần Quốc Cường, sau sự cố Phí Thanh Thảo và Tâm Quang lỡ cơ hội vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ, Ban huấn luyện đã động viên các VĐV tập trung vào chuyên môn, nỗ lực để giành kết quả cao nhất.

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HLV Trần Quốc Cường (hàng ngồi trên cùng, thứ tư từ trái qua) bên cạnh Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh và xạ thủ Trịnh Thu Vinh theo dõi Thuỳ Trang thi nội dung chung kết 10m súng ngắn hơi nữ.

Theo lịch thi đấu của BTC, trong ngày hôm nay môn bắn súng có Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi vòng loại súng ngắn hơi 10m nam lúc 7h45; chung kết cá nhân dự kiến diễn ra lúc 13h45. Quang Huy là đương kim vô địch nội dung này tại Asiad 19, nhưng anh sẽ phải bắt đầu lại từ vòng loại trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các xạ thủ châu lục.

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt
#Asiad 20 #đội tuyển bắn súng Việt Nam #Phạm Quang Huy #Phí Thanh Thảo #Nagoya

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