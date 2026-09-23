Asiad 20: Cuộc đua khốc liệt ở nội dung súng ngắn 10m đồng đội nữ

TPO - Sáng 23/9, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi giành tấm HCĐ nội dung súng ngắn 10m đồng đội nữ Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản). Đây là nội dung hội tụ nhiều gương mặt "thú dữ" của làng bắn súng thế giới, phần nào cho thấy sự quý giá của tấm HCĐ bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ giành được.

Trịnh Thu Vinh trong phần thi ở nội dung súng ngắn 10m đồng đội nữ (ảnh B.L)

Vượt qua áp lực

Tuyển bắn súng nữ Việt Nam bước vào phần thi sáng nay tại Asiad 20 với nhiều sức ép. Một ngày trước đó, hai xạ thủ Phí Thanh Thảo-Nguyễn Tâm Quang đã lỡ cơ hội vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ do bị bắt lỗi trang phục.

HLV Trần Quốc Cường và BHL đội tuyển bắn súng Việt Nam đã phải động viên toàn đội tập trung cho các nội dung còn lại. Phần thi đấu của Thu Vinh, Thuỳ Trang và Thu Thuỷ vẫn thực sự tạo bất ngờ.

Ở nội dung này, mỗi quốc gia đều có 3 VĐV tham dự và BTC tính tổng điểm từ 3 xạ thủ của mỗi đội để tính thành tích cho chung kết đồng đội. Riêng 8 xạ thủ đứng đầu vòng loại sẽ vào chung kết cá nhân.

Thuỳ Trang đạt 577 điểm phần thi vòng loại (ảnh B.L)

Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng lớn nhất với thành tích HCV châu Á, đứng hạng 4 ở Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, phần thi của cô chỉ đạt 574 điểm, thành tích không đủ giúp Thu Vinh vào vòng chung kết khi chỉ đứng thứ 11.

Dù vậy, Thuỳ Trang lại nổi lên với 577 điểm, đóng góp lớn nhất vào thành tích của đội. Thu Thuỷ đạt 568 điểm, đưa tổng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam lên 1.719 điểm.

Không có gì bất ngờ khi đội Trung Quốc đoạt HCV với 1735 điểm, đứng thứ 2 là Hàn Quốc được 1730 điểm.

Trưởng đoàn TTVN tại Asiad 20, Phó Cục trưởng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh và Thuỳ Trang tại nhà thi đấu môn bắn súng (ảnh B.L)

Màn đấu súng của các "thú dữ"

Nếu chỉ nhìn vào thành tích đơn thuần, sẽ không thấy được giá trị tấm HCĐ của các xạ thủ Việt Nam. Chứng kiến trực tiếp cuộc đua mới cảm nhận rõ sự khốc liệt ở nội dung này tại Asiad 20.

Đầu tiên là sự thống trị của đội tuyển bắn súng nữ Trung Quốc. Về cá nhân, đứng đầu vòng loại là Choo Gaeun của Hàn Quốc với 582 điểm. Xạ thủ Jiang Ranxin của Trung Quốc chỉ đứng thứ 2 với 580 điểm và thứ 3 là Bhaker Manu (Ấn Độ, 579 điểm). Tuy nhiên Trung Quốc còn thêm 2 đại diện ở tốp đầu là Shen Yiyao (579 điểm) và Yao Qianxun (576 điểm). Qua đó Trung Quốc vươn lên số 1 về thành tích đồng đội.

Trung Quốc cũng đang nắm giữ kỷ lục thế giới và cả châu Á ở nội dung này với điểm số lần lượt là 1.752 và 1.740. Tại đấu trường Asiad, đội tuyển bắn súng nữ Trung Quốc cũng đang nắm kỷ lục với điểm số 1.736.

Choo Gaeun (giữa) sau phần thi chung kết nội dung súng ngắn 10m đồng đội nữ (ảnh B.L)

Sự khốc liệt của cuộc đua sáng nay còn ở chỗ các đối thủ còn lại của Trịnh Thu Vinh và các đồng đội đều là những xạ thủ bậc nhất thế giới hiện nay. Và nhiều trong số này cũng bị rời cuộc chơi ngay từ vòng loại. Có thể điểm danh kỷ lục gia Esha Singh (Ấn Độ), nhà vô địch thế giới các nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn nữ.

Một cái tên nổi bật khác dừng bước ngay vòng loại là Oh Ye-jin, HCV Olympic Paris (2024).

Đây có lẽ là nguyên do HLV Trần Quốc Cường phải tấm tắc khen sự nỗ lực của các học trò khi giành tấm HCĐ đồng đội. Đội tuyển bắn súng Việt Nam chỉ vượt qua Ấn Độ nhờ chỉ số phụ.

Nói thêm về Thuỳ Trang, trước Asiad 20 cô không được nhắc đến nhiều như Phạm Quang Huy hay Trịnh Thu Vinh. Tuy nhiên phong độ của Thuỳ Trang gần đây lại rất ổn định. Tại giải Vô địch châu Á diễn ra ở Ấn Độ hồi đầu năm, Thuỳ Trang đã cùng Thu Vinh và Thuỳ Dung vô địch nội dung đồng đội 25m súng ngắn thể thao. Thuỳ Trang sau đó toả sáng ở phần thi cá nhân khi đánh bại Bhaker Manu-HCV Olympic Paris 2024 để đoạt HCV.

Trước đó tại SEA Games 33, Thuỳ Trang cũng giành 2 HCV đồng đội và HCB cá nhân. Tấm HCĐ Asiad 20 là dấu ấn cho thấy sự tiến bộ của xạ thủ 22 tuổi.