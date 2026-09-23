Golfer Việt Nam so tài Malaysia tại Heron Lake Golf Course & Resort

Heron Lake Golf Course & Resort sẽ đón đội tuyển Kelab Rahman Putra Malaysia trong giải giao lưu liên câu lạc bộ ngày 25/9. Bên cạnh cuộc đua đồng đội, các golfer còn tranh tài ở những nội dung cá nhân.

Sân Heron Lake Golf Course & Resort. Ảnh: BTC

Giải Inter-Club Team Challenge diễn ra ngày 25/9 đánh dấu bước mở rộng hoạt động giao lưu golf của Heron Lake Golf Course & Resort, với sự góp mặt của một đội tuyển quốc tế đến từ Malaysia. Cuộc đối đầu với KRPM tạo cơ hội để các golfer hai bên cùng thi đấu, gặp gỡ và kết nối qua niềm đam mê chung với môn golf.

Giải đấu có 120 golfer tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 16 golfer chính thức và 4 golfer dự bị. Các vận động viên thi đấu 18 hố theo thể thức Stroke Play, tính điểm NET bằng hệ thống Double Peoria. Danh hiệu Best Team được trao cho đội có tổng điểm NET thấp nhất của 16 golfer chính thức.

Ở nội dung cá nhân, các golfer cạnh tranh danh hiệu Best Gross cùng các vị trí Nhất, Nhì, Ba tại ba bảng A, B và C. Thể thức này tạo thêm cơ hội để người chơi ghi dấu ấn bên cạnh cuộc đua đồng đội.

Ngoài kết quả trên sân, ban tổ chức kỳ vọng cuộc gặp gỡ giữa Heron Lake và KRPM sẽ mở ra thêm cơ hội giao lưu giữa các golfer Việt Nam và Malaysia. Những hoạt động bên lề và cuộc trò chuyện sau vòng đấu cũng là một phần của chương trình.

Inter-Club Team Challenge là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động Road to 16th Heron Lake Anniversary - Cup, hướng tới cột mốc 16 năm của Heron Lake Golf Course & Resort. Sự tham gia của KRPM góp thêm màu sắc quốc tế cho hành trình này, đồng thời mở ra cơ hội để Heron Lake kết nối với các câu lạc bộ và cộng đồng golf trong khu vực.