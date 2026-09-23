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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 23/9: Nhiều 'mũi nhọn' tranh huy chương, chờ Trịnh Thu Vinh trổ tài

Trọng Đạt

TPO - Bốn võ sĩ wushu bước vào bán kết tán thủ, Trịnh Thu Vinh tranh huy chương ở trường bắn, trong khi Nguyễn Hoài Hương thi chung kết cử tạ 53kg nữ. Đây là những tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 23/9.

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Sau ngày 22/9 giàu cảm xúc với tấm HCV kata đồng đội nữ của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục hướng tới một ngày thi đấu sôi động tại Asiad 20.

Tính đến hết ngày 22/9, Việt Nam có 1 HCV và 3 HCĐ; riêng wushu đã chắc chắn giành thêm 4 huy chương sau khi Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên cùng lọt vào bán kết tán thủ.

Loạt bán kết tán thủ wushu diễn ra từ 16h. Nguyễn Thị Thu Thủy đối đầu võ sĩ Trung Quốc ở hạng 60kg nữ; Đinh Văn Tâm gặp đối thủ Indonesia ở hạng 56kg nam; Hứa Văn Đoàn chạm trán võ sĩ Trung Quốc ở hạng 60kg nam; còn Nguyễn Khắc Kiên so tài với đại diện Iran ở hạng 65kg nam.

Trước loạt đấu này, Vũ Văn Tuấn và Dương Thúy Vi cũng thi đấu ở nội dung taolu. Vũ Văn Tuấn tranh tài ở đao thuật lúc 7h và côn thuật lúc 12h30, trong khi Dương Thúy Vi thi kiếm thuật lúc 9h10 và thương thuật lúc 13h50.

Thành tích được tính dựa trên tổng điểm của hai bài thi. Dương Thúy Vi từng giành HCV Asiad 2014, HCĐ Asiad 2023 và có thêm huy chương tại World Taolu Cup 2026. Ở tuổi 33, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu là điểm tựa lớn của nữ võ sĩ Việt Nam.

Từ 7h45, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy bước vào vòng loại súng ngắn cá nhân nữ, trước khi chung kết diễn ra lúc 10h30. Thu Vinh là niềm hy vọng lớn khi từng đứng thứ tư nội dung 10m và thứ bảy nội dung 25m tại Olympic Paris 2024, đồng thời giành 4 HCV tại SEA Games 33. Nguyễn Thùy Trang cũng đáng chú ý sau khi vô địch châu Á 2026 ở nội dung 25m. Dù phải cạnh tranh với nhiều xạ thủ mạnh của châu lục, bộ ba Việt Nam có cơ sở để hướng tới vị trí trong nhóm tranh huy chương.

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Lúc 15h, Nguyễn Hoài Hương thi chung kết cử tạ hạng 53kg nữ. Cô từng giành HCB với tổng cử 195kg tại Giải vô địch châu Á 2026. Tuy nhiên, cuộc đua HCV được dự báo rất khó khăn khi các đối thủ Trung Quốc và nhiều cường quốc cử tạ châu Á sở hữu thành tích cao.

Rowing bắt đầu từ 7h40 với các lượt tranh tài vòng loại và phân làn. Những nội dung có thuyền Việt Nam góp mặt chưa bước ngay vào cuộc đua huy chương, nhưng kết quả trong ngày sẽ quyết định khả năng đi tiếp và vị trí thi đấu ở các vòng sau. Đây vẫn là một trong những nhóm môn trọng điểm được kỳ vọng đóng góp huy chương cho đoàn Việt Nam.

Ở canoeing, các nội dung C1 200m và C2 500m khởi tranh từ 8h30. Nguyễn Thị Hương là cái tên được chú ý nhất sau khi từng dự Olympic 2024. Nếu giành huy chương, cô có thể tạo dấu mốc lịch sử cho canoeing Việt Nam tại đấu trường A.

Sau tấm HCV kata đồng đội nữ, karate Việt Nam tiếp tục tranh tài lúc 8h ở tứ kết kata đồng đội nam với Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang. Sự tự tin từ chiến thắng của các đồng đội nữ có thể tạo thêm động lực cho đội nam trong hành trình hướng tới một kết quả cao.

Lúc 11h, đội tuyển thể dục dụng cụ nam gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương và Đỗ Nam Anh bước vào nội dung đồng đội. Sau khi giành quyền góp mặt ở ba trận chung kết cá nhân, các tuyển thủ Việt Nam được kỳ vọng duy trì phong độ tốt trước khi bước vào những nội dung tranh huy chương diễn ra ngày 24 và 25/9.

Ngoài ra, các vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng thi đua xe đạp đường trường nam từ 7h. Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam bước vào vòng loại từ 8h12, trong khi Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi tranh tài ở nội dung kiếm chém cá nhân nam từ 9h45. Bóng chuyền bãi biển Việt Nam gặp Philippines lúc 9h, còn thể thao điện tử bắt đầu các trận vòng bảng từ 13h.

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Trọng Đạt
#ASIAD 20 #Việt Nam #huy chương #wushu #cử tạ #bắn súng #karate

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