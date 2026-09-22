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Thể thao

Thủ quân Quang Hải bất ngờ thông báo rút khỏi đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Ngày 22/9, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào đợt hội quân quan trọng nhằm chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, toàn đội và HLV Kim Sang-sik phải đối diện với một thông tin bất ngờ: Đội trưởng Nguyễn Quang Hải bất ngờ bày tỏ nguyện vọng chia tay đội tuyển quốc gia, không tham dự FIFA Asean Cup.

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Quyết định của tiền vệ sinh năm 1997 khiến giới mộ điệu không khỏi ngỡ ngàng khi anh quyết định không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến quyết định đột ngột này vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng khẳng định.

Một bộ phận dư luận cho rằng Hải "con" chọn cách lùi lại sau khi phải chịu đựng quá nhiều sức ép và những lời chỉ trích gay gắt từ mạng xã hội, bất chấp anh vẫn có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia, mới nhất là những khoảnh khắc quan trọng ở 2 trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh đó, áp lực thi đấu dày đặc trong màu áo CLB CAHN trên nhiều mặt trận từ quốc nội đến châu lục có thể đã bào mòn thể lực của tiền vệ này, khiến anh nhận thấy khó duy trì phong độ tối đa khi gánh vác thêm trọng trách ở cấp độ đội tuyển.

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Quang Hải chơi nổi bật trong 2 trận chung kết ASEAN Cup 2026

Dù xuất phát từ lý do nào, sự rời đi của Quang Hải là khoảng trống khó khỏa lấp với "Những chiến binh Sao Vàng". Trong bối cảnh đội tuyển đang đẩy mạnh xu hướng nhập tịch và gọi về các nhân tố Việt kiều - từ Xuân Son, Hoàng Hên cho đến các gương mặt mới như Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng - vai trò thủ lĩnh tinh thần của một cầu thủ nội kỳ cựu lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Quang Hải không chỉ mang đến sự điềm tĩnh và đột biến về mặt lối chơi, mà còn là điểm tựa kinh nghiệm dìu dắt lứa cầu thủ trẻ như Đình Bắc.

Được biết, có thể HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện vẫn đang nỗ lực thuyết phục cậu học trò đổi ý. Nếu không thể thay đổi tình hình, bài toán nhân sự tuyến giữa sẽ là cơn đau đầu thực sự cho chiến lược gia người Hàn Quốc trước thềm sân chơi lớn nhất khu vực.

Đặng Lai
#Quang Hải #đội tuyển Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #quyết định #bóng đá Việt Nam

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