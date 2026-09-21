U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Mục tiêu 'kép' với ông Đinh Hồng Vinh

TPO - Với một trận đấu cả 2 đội đều không đặt nặng thắng thua, cuộc đối đầu U23 Uzbekistan ngày mai sẽ là phép thử với đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh trong hành trình tại Asiad 20.

U23 Việt Nam cần cải thiện lối chơi để có thể tiến xa tại Asiad 20 (ảnh Minh Hưng)

Về lý thuyết, U23 Uzbekistan không còn nhiều động lực để chiến đấu khi đã chắc suất đi tiếp với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Đội bóng Trung Á đánh bại U23 Philippines 5-1 trận ra quân trước khi thắng U23 Kuwait 2-0 lượt 2.

Uzbekistan nhiều khả năng sẽ giữ chân các trụ cột cho cuộc đua đường dài và sẽ sử dụng nhiều dự bị khi gặp U23 Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có trận đấu dễ dàng.

Ở cấp độ U23, Uzbekistan thuộc nhóm đầu châu Á. Đây cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với Việt Nam, với dấu ấn đặc biệt tại VCK U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). Thế hệ Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng...dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo ở giải đấu trên đã thua sát nút U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Thi đấu với các đối thủ mạnh ở Asiad 20 là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam rèn bản lĩnh (ảnh Minh Hưng)

Dù chơi với đội hình dự bị, U23 Uzbekistan vẫn sẽ rất mạnh bởi hầu hết các cầu thủ đều có chiều cao, thể hình và kỹ thuật tốt. Với việc không chịu áp lực nào về tâm lý, các cầu thủ U23 Uzbekistan sẽ chơi với tâm lý thoải mái khi gặp U23 Việt Nam.

Ở một trận đấu cả 2 đều không đặt nặng phải thắng (U23 Việt Nam chỉ cần hoà sẽ đi tiếp), HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải cân nhắc chiến thuật hợp lý, tránh đẩy trận đấu lên quá nóng. U23 Việt Nam sẽ phải bước vào trận đấu với mục tiêu kép: giành tối thiểu 1 điểm đồng thời bảo toàn lực lượng cho vòng sau.

Bên cạnh đó, đối đầu một đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan sẽ là màn thử lửa quan trọng với Thanh Nhàn và các đồng đội. Hàng tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội ở 2 trận đấu trước U23 Kuwait và U23 Philippines sẽ đặc biệt được chú ý. Mặc dù vậy, rất khó để chờ đợi tuyến công của U23 Việt Nam chơi bùng nổ bởi cả tương quan đối thủ và yêu cầu chiến thuật đều đặt HLV Đinh Hồng Vinh vào thế cần sự an toàn.

Tuy nhiên, điều giới mộ điệu có thể trông đợi là sự cải thiện về lối chơi, khả năng phối hợp cũng như cân bằng các tuyến của U23 Việt Nam. Đây là yêu cầu cần thiết để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể nghĩ đến các mục tiêu xa hơn tại Asiad 20.