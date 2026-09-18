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Xem trực tiếp U23 Philippines vs U23 Việt Nam ở đâu, kênh nào?

Trọng Đạt

TPO - Trận U23 Philippines gặp U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam Asiad 20 diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 (giờ Việt Nam). Khán giả có thể theo dõi trận đấu này trên hệ thống của một số đơn vị truyền hình Việt Nam.

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Ngay trước thềm Lễ khai mạc, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã sở hữu bản quyền phát sóng Asiad 20 tại Việt Nam. Theo lịch phát sóng, người hâm mộ có thể theo dõi cuộc đối đầu giữa U23 Philippines và U23 Việt Nam trên kênh VTV6.

Khán giả xem trực tuyến có thể truy cập ứng dụng VTVgo. Đây là nền tảng được VTV ưu tiên đăng tải các luồng livestream thi đấu đồng thời và nội dung xem lại tại Asiad 20. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime và SCTV.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng sau khi hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân. Đội bóng áo đỏ tạo ra nhiều cơ hội, tung 27 cú sút và có 6 lần dứt điểm trúng đích nhưng chỉ ghi được một bàn.

Khả năng tận dụng cơ hội là vấn đề HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu các học trò cải thiện. Theo VFF, ban huấn luyện đã phân tích lại trận đấu và tập trung vào các bài dứt điểm.

Trong khi đó, U23 Philippines khởi đầu không thuận lợi khi thua U23 Uzbekistan 1-5. Vì vậy, cuộc so tài tại lượt trận thứ hai được dự báo quyết liệt khi cả hai đội đều hướng đến chiến thắng đầu tiên tại Asiad 20.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, còn U23 Philippines chưa giành được điểm nào. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

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Trọng Đạt
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