Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Di chuyển xa, địa điểm phân tán: Bài toán của Đoàn TTVN tại Asiad 20

Vĩnh Xuân - Trọng Đạt

TPO - Thăm Đoàn Thể thao Việt Nam sáng 18/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương yêu cầu lãnh đạo đoàn rà soát công tác ăn ở, di chuyển, chăm sóc y tế và phục hồi thể lực cho vận động viên.

1-5461.jpg

Sáng 18/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đến Làng vận động viên Asiad 20 thăm hỏi, động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời kiểm tra điều kiện ăn, ở và công tác chăm sóc vận động viên trước thềm Á vận hội.

Tại Làng vận động viên, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra khu vực lưu trú, phòng ở của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam và tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của các vận động viên.

Thứ trưởng cũng tham quan khu vực nhà ăn, kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn, dinh dưỡng phục vụ các đội tuyển và trao đổi với cán bộ phụ trách về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của vận động viên.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động phối hợp với Ban tổ chức và nước chủ nhà để kịp thời khắc phục những khó khăn phát sinh, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ vận động viên, đặc biệt là công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực.

1-7757.jpg

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh báo cáo Thứ trưởng về tình hình sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị của đoàn tại Làng vận động viên.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, trong sáng 18/9, các đội tuyển tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Nhật Bản. Tuy nhiên, việc các địa điểm tập luyện nằm xa và phân tán đang gây không ít khó khăn cho quá trình di chuyển của các đội.

“Đây là khó khăn chung mà các đoàn thể thao đều gặp phải, không riêng Đoàn Thể thao Việt Nam. Nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị và hỗ trợ rất chu đáo. Tuy nhiên, do đặc thù địa điểm tập luyện phân tán, các đoàn vẫn cần chủ động sắp xếp việc di chuyển”, ông Nguyễn Hồng Minh báo cáo.

5-4002.jpg
4-4109.jpg

Trong ngày 18/9, Asiad 20 tổ chức các hoạt động chào đón và thượng cờ các đoàn tham dự Đại hội. Tuy nhiên, do lịch tập luyện của các đội tuyển đã được bố trí từ trước, các đội vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ chuyên môn, duy trì trạng thái thể lực và chuẩn bị cho những nội dung thi đấu sắp tới.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Ban tổ chức và nước chủ nhà trong việc tổ chức đưa đón, di chuyển cho các đội tuyển. Lịch trình cần được tính toán hợp lý, bảo đảm vận động viên có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau mỗi buổi tập.

3-2102.jpg

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực trong giai đoạn cận thi đấu. Theo Thứ trưởng, lực lượng bác sĩ phục vụ Đoàn Thể thao Việt Nam còn hạn chế, vì vậy cần chủ động phân bổ nhân lực, ưu tiên các vận động viên và đội tuyển bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam giữ tinh thần ổn định, chủ động thích nghi với điều kiện tại Nhật Bản, tập trung tối đa cho chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc tranh tài tại Asiad 20.

Vĩnh Xuân - Trọng Đạt
#Đoàn TTVN #Asiad 20 #chăm sóc vận động viên #di chuyển #y tế #tập luyện #đại hội thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe