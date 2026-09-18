Di chuyển xa, địa điểm phân tán: Bài toán của Đoàn TTVN tại Asiad 20

TPO - Thăm Đoàn Thể thao Việt Nam sáng 18/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương yêu cầu lãnh đạo đoàn rà soát công tác ăn ở, di chuyển, chăm sóc y tế và phục hồi thể lực cho vận động viên.

Sáng 18/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đến Làng vận động viên Asiad 20 thăm hỏi, động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời kiểm tra điều kiện ăn, ở và công tác chăm sóc vận động viên trước thềm Á vận hội.

Tại Làng vận động viên, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trực tiếp kiểm tra khu vực lưu trú, phòng ở của các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam và tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của các vận động viên.

Thứ trưởng cũng tham quan khu vực nhà ăn, kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn, dinh dưỡng phục vụ các đội tuyển và trao đổi với cán bộ phụ trách về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của vận động viên.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Đoàn Thể thao Việt Nam chủ động phối hợp với Ban tổ chức và nước chủ nhà để kịp thời khắc phục những khó khăn phát sinh, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ vận động viên, đặc biệt là công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh báo cáo Thứ trưởng về tình hình sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị của đoàn tại Làng vận động viên.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, trong sáng 18/9, các đội tuyển tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Nhật Bản. Tuy nhiên, việc các địa điểm tập luyện nằm xa và phân tán đang gây không ít khó khăn cho quá trình di chuyển của các đội.

“Đây là khó khăn chung mà các đoàn thể thao đều gặp phải, không riêng Đoàn Thể thao Việt Nam. Nước chủ nhà đã có sự chuẩn bị và hỗ trợ rất chu đáo. Tuy nhiên, do đặc thù địa điểm tập luyện phân tán, các đoàn vẫn cần chủ động sắp xếp việc di chuyển”, ông Nguyễn Hồng Minh báo cáo.

Trong ngày 18/9, Asiad 20 tổ chức các hoạt động chào đón và thượng cờ các đoàn tham dự Đại hội. Tuy nhiên, do lịch tập luyện của các đội tuyển đã được bố trí từ trước, các đội vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ chuyên môn, duy trì trạng thái thể lực và chuẩn bị cho những nội dung thi đấu sắp tới.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Ban tổ chức và nước chủ nhà trong việc tổ chức đưa đón, di chuyển cho các đội tuyển. Lịch trình cần được tính toán hợp lý, bảo đảm vận động viên có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau mỗi buổi tập.

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý công tác chăm sóc y tế và phục hồi thể lực trong giai đoạn cận thi đấu. Theo Thứ trưởng, lực lượng bác sĩ phục vụ Đoàn Thể thao Việt Nam còn hạn chế, vì vậy cần chủ động phân bổ nhân lực, ưu tiên các vận động viên và đội tuyển bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam giữ tinh thần ổn định, chủ động thích nghi với điều kiện tại Nhật Bản, tập trung tối đa cho chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc tranh tài tại Asiad 20.