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Thể thao

HLV Park Hang-seo gây tranh cãi, bị chỉ trích vì phát ngôn 'bóng đá Thái Lan thua Việt Nam'

Đặng Lai

TPO - Bóng đá Thái Lan đang xuất hiện tranh cãi gay gắt sau khi HLV Park Hang-seo, hiện dẫn dắt Kanchanaburi FC, công khai bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với công tác trọng tài. Và ông đã tự đưa mình vào thế bị chỉ trích.

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Sau trận hòa 1-1 mới đây của đội nhà, nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt nghi vấn rằng cách điều hành của các trọng tài. Ông tỏ ra không hài lòng ra mặt, thậm chí còn khẳng định rằng đó có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến "bóng đá Thái Lan liên tục thất bại trước Việt Nam". Ông Park nhấn mạnh rằng đây cũng là trở ngại lớn khiến bóng đá Thái Lan chưa thể phát triển đến mức tương xứng với tiềm năng.

Những phát biểu của HLV Park Hang-seo nhanh chóng tạo ra phản ứng từ Thanawat Nitikarnjana, Chủ tịch Ratchaburi FC. Trên trang Facebook cá nhân, Thanawat đáp trả khá gay gắt và đưa ra thành tích của các CLB Thái Lan tại đấu trường châu Á cũng như khu vực Đông Nam Á để phản biện.

Ông nói: "Bóng đá Thái Lan hoàn toàn có thể làm được điều đó một cách đơn giản, có thể tận dụng sân chơi Cúp C2 châu Á để đạt được mục tiêu. Đó là chưa kể đến năng lực của những đội bóng hàng đầu như Buriram, đội đã đánh bại đại diện Việt Nam trong trận chung kết Shopee Cup 2 năm liên tiếp - cũng như tiềm lực của các đội bóng lớn khác".

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HLV Park Hang-seo đang dẫn dắt Kanchanaburi

Ý của chủ tịch Ratchaburi FC rằng đội bóng của ông từng loại Nam Định, nhà vô địch giải VĐQG Việt Nam, khỏi AFC Champions League 2. Theo ông Thanawat, sức mạnh của các CLB hàng đầu khác tại Thai League như Bangkok United, BG Pathum United và Port FC là không thể phủ nhận.

Thông qua số liệu và thành tích nói trên, chủ tịch Ratchaburi FC muốn nhấn mạnh rằng bóng đá Thái Lan vẫn sở hữu nhiều đội bóng có năng lực cạnh tranh đáng kể ở cấp độ khu vực và châu lục. Vì vậy, ông cho rằng thầy Park không nên chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân để đánh giá thấp toàn bộ nền bóng đá Thái Lan.

Ở phần cuối bài viết, ông Thanawat tiếp tục nhấn mạnh rằng những cảm xúc cá nhân "không thể kiểm soát" không nên được sử dụng để làm giảm giá trị của bóng đá Thái Lan nói chung. Vị chủ tịch này châm biếm về cách phản ứng của HLV Park Hang-seo: "Điều này dạy chúng ta rằng trước khi người khác trước thì hãy trách mình".

Cuộc tranh luận giữa HLV Park Hang-seo và Chủ tịch Ratchaburi FC vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Một bên đặt vấn đề về chất lượng công tác trọng tài và những ảnh hưởng có thể có đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà, trong khi bên còn lại sử dụng thành tích của các CLB Thái Lan tại đấu trường quốc tế để phản bác quan điểm này.

Đặng Lai
#HLV Park Hang-seo #bóng đá Thái Lan #Việt Nam #trọng tài #chung kết #thành tích #chủ tịch Ratchaburi

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