HLV Park Hang-seo liên tục nói lời xin lỗi vì kết quả chưa như ý tại Thái Lan

TPO - HLV Park Hang-seo đã nhắc đi nhắc lại câu "tôi xin lỗi" sau trận hòa mới nhất của Kanchanaburi, trận hòa khiến thầy trò ông tụt xuống nhóm giữa trên bảng xếp hạng giải hạng nhì Thái Lan.

Sau chiến thắng bùng nổ 4-2 ở vòng đấu mở màn, Kanchanaburi bất ngờ khựng lại ở 2 vòng đấu đã qua. Họ hòa cả 2 trận với Nakhon Pathom và Chanthaburi vốn là những đội bóng bị đánh giá yếu hơn. 2 kết quả này không khiến người hâm mộ đội bóng hàng đầu Thai League 2 hài lòng vì Kanchanaburi nằm trong số những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, kèm suất trở lại sân chơi số 1 xứ chùa vàng

Kanchanaburi sở hữu lực lượng mạnh với những cái tên sáng giá như John Lucero, Apichat, Duarte.... So với mặt bằng chung ở giải hạng Nhì Thái Lan, rõ ràng họ nắm trong tay đội hình vượt trội, bên cạnh đó là chiến lược gia Park Hang-seo lẫy lừng với hàng loạt danh hiệu ở cấp độ Đông Nam Á.

Đội bóng này đang tụt xuống nhóm giữa bảng xếp hạng với 2 trận hòa vừa qua. Sức ép bắt đầu đổ dồn lên khiến ông Park phải nói lời xin lỗi. Trong buổi họp báo vào tối 16/9, thầy Park đã nhắc đi nhắc lại câu “Tôi xin lỗi” khi nói về trận hòa của đội nhà.

Trong dòng bình luận về màn thể hiện của Kanchanaburi, các ấn phẩm Thái Lan đều khẳng định rằng thử thách sẽ xuất hiện nhiều hơn vì Kanchanaburi chưa gặp các đội bóng mạnh nhất Thai League 2 và thầy Park sẽ còn chịu nhiều áp lực nếu như kết quả không được cải thiện.

Kanchanaburi bị cầm hòa 2 trận vừa qua

Trang Ball Thai viết: “Cuộc chiến gian nan giờ mới bắt đầu với Park Hang-seo. Có thể ông ấy được chọn cầu thủ theo ý mình nhưng danh sách cầu thủ lại do đội bóng đề xuất chứ không phải ông ấy tự tìm. Đây là thực tế, nó không hề giống với điều kiện mà HLV này từng có ở đội tuyển Việt Nam trước kia.

3 trận và 5 điểm, mọi thứ chưa quá thất vọng nhưng rõ ràng chưa làm các CĐV Kanchanaburi hài lòng. Năm nay Thai League 2 không có VAR, mọi thứ chỉ được quyết định bởi mắt thường của trọng tài. Nếu muốn thăng hạng, rõ ràng Kanchanaburi phải nỗ lực hơn thế nhiều lần”.

Động thái mới nhất chứng tỏ sức ép của nhà cầm quân Hàn Quốc tại Kanchanaburi. Ông đến với nhiều kỳ vọng nhưng ở vòng đấu thứ 3, ngay cả khi Kanchanaburi chưa thua thì cựu HLV đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu cảm nhận được áp lực. Trong trận đấu sắp tới, Kanchanaburi được gặp Mahasarakham vốn là cái tên yếu, chưa thắng nổi trận nào từ đầu chiến dịch. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo cải thiện tình hình.