Thất bại đáng quên của MU trên sân nhà

TPO - Old Trafford chứng kiến màn sụp đổ khó tin của MU khi đoàn quân của HLV Carrick đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn quá nhanh và nhận thất bại chung cuộc trước Brighton.

Man Utd đã trải qua một trong những màn sụp đổ đáng quên ngay tại Old Trafford. Sau khi vượt lên dẫn 2-0 từ rất sớm, "Quỷ đỏ" không thể duy trì thế trận và để Brighton khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Khởi đầu trận đấu mang đến rất nhiều tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà. Phút thứ 8, Shea Lacey có pha xử lý đầy tự tin trong lần đầu tiên được đá chính cho Man Utd dưới thời HLV Michael Carrick. Từ bên phải, tiền vệ trẻ đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Jason Steele không thể cản phá.

Lacey mở tỷ số.

Sự hưng phấn tiếp tục được đẩy lên cao chỉ hai phút sau đó, khi Marcus Rashford tăng tốc vào vòng cấm Brighton. Cú dứt điểm của tiền đạo người Anh bị Steele cản lại, nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Mason Mount. Không bỏ lỡ cơ hội, Mount thực hiện cú volley quyết đoán, bóng đập đất rồi đi vào lưới, giúp MU dẫn 2-0.

Có lợi thế lớn chỉ sau 10 phút, Man Utd tưởng như đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, Brighton không buông xuôi. Đội khách dần lấy lại thế trận, đồng thời bắt đầu gây sức ép nhiều hơn lên hàng thủ chủ nhà. Bước ngoặt đến ngay trước khi hiệp một khép lại. Phút bù giờ thứ nhất, Kostoulas tận dụng sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự Man Utd để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này giúp Brighton bước vào giờ nghỉ với tâm thế hoàn toàn khác, trong khi lợi thế của đội chủ nhà bắt đầu trở nên mong manh.

Sau giờ nghỉ, Brighton tiếp tục đẩy cao đội hình. Man Utd không còn duy trì được tốc độ và sự chủ động như khoảng thời gian đầu trận. Hàng tiền vệ gặp khó trong việc kiểm soát bóng, còn tuyến dưới liên tục phải đối mặt với những pha lên bóng của đội khách. Sức ép cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 65, Pascal Gross đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú đặt lòng chân trái vào góc thấp.

Gross gỡ hòa cho Brighton.

Chưa đầy năm phút sau, cơn ác mộng thực sự xảy đến. Phút 69, Maxim De Cuyper ghi bàn thắng thứ ba cho Brighton. Đội khách hoàn tất cú ngược dòng 3-2 chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ kể từ thời điểm bị dẫn 0-2. HLV Carrick lập tức phải điều chỉnh khi tung Bruno Fernandes vào sân nhằm tăng sức sáng tạo cho mặt trận tấn công. MU cố gắng đẩy cao đội hình trong những phút cuối, nhưng Brighton đã chủ động lùi sâu hơn và bảo vệ thành quả.

De Cuyper ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2.

Cơ hội đáng chú ý xuất hiện khi Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền đưa Rashford vào vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Thất bại khiến MU dừng bước tại vòng ba Cup Liên đoàn Anh. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 50 năm đội bóng này thua trên sân Old Trafford dù từng dẫn trước đối thủ với cách biệt hai bàn.

Sự thất vọng của các cầu thủ MU.

Sau tiếng còi mãn cuộc, sự thất vọng nhanh chóng lan khắp các khán đài. Những tiếng huýt sáo và la ó xuất hiện, phản ánh tâm trạng của CĐV MU sau một trận đấu mà đội nhà đã đánh mất lợi thế theo cách khó tin. Brighton tiếp tục là cơn ác mộng với MU, khi đã thắng năm trong sáu chuyến làm khách gần nhất tới Old Trafford.