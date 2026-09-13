MU thua Man City trong thế hơn người, đối diện áp lực chồng chất

MU chính thức đầu hàng trên sân nhà. Với 4 điểm sau 4 vòng, rõ ràng đội bóng này đang bắt đầu dấn thân vào khủng hoảng.
90'+2: Mbeumo được đặt vào thế đối mặt với Donnarumma. Cú đá của anh là căng và hiểm nhưng thủ môn Man City vẫn đẩy bóng thành công.
86': Maguire bật cao đánh đầu đưa trái bóng đi chệch cột. MU đang tin vào những pha không chiến của Maguire.
82': MU loay hoay ở cánh, không thể bật nhà và cũng không thể tung ra được những pha tạt chính xác. Rõ ràng là chủ nhà đang ở rất gần thất bại.
75': Guehi suýt đưa Man City lên dẫn 2-0. Anh băng vào tiếp cận trái bóng trong vòng cấm. Cú đá từ chân hậu vệ này đi ra ngoài trong gang tấc.
68': Không ai kèm Enzo ở giữa sân. Tiền vệ người Argentina tung ra cú sút hiểm. Rất may cho MU khi thủ môn Lammens đã lấy tay đẩy bóng trúng cột dọc.
61': Gvardiol đi bóng mềm mại bên góc trái rồi tạt cho Haaland. Không hậu vệ nào theo kèm sát thủ Na Uy, để Haaland dễ dàng dứt điểm tung lưới. Trọng tài ban đầu từ chối bàn thắng vì việt vị nhưng sau khi xem VAR, ông đã công nhận cho Man City.
56': MU cầm bóng nhiều hơn song loay hoay trước vòng cấm. Họ chưa cho thấy triển vọng ghi bàn dù đang đá hơn người.
50': Mainoo nhận bóng từ rìa vòng cấm rồi tung cú sút cực căng. Nhưng một lần nữa bóng lại tìm đến cột dọc. Quá đen cho chủ nhà.
45': Sau khi Enzo phạm lỗi từ ngoài vòng cấm, MU được hưởng quả phạt trực tiếp từ cự ly 23 mét. Rashford đã tung ra cú sút cực xoáy khiến Donnarumma bất lực. Tiếc rằng bóng đập trúng cột dọc bật ra. Enzo chắc chắn phải cảm ơn may mắn từ tình huống này.
39': MU hơn người nhưng lên bóng đơn điệu. Họ chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những pha đột phá bên cánh trái của Rashford. Cách tiếp cận này không làm khó Man City.
31: Quỷ đỏ đang hơn người và nỗ lực dồn ép đối phương nhằm ghi bàn thắng. Tuy nhiên, họ vẫn để lộ ra những khoảng trống mà các cầu thủ áo xanh đã khai thác khá tốt, tiếc rằng họ chưa có đủ nhân lực để tạo ra khác biệt.
24': Bruno đã vào bóng quyết liệt khiến Foden nóng mắt. Foden có hành vi đạp vào bụng đối phương trả đũa khiến trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi anh ra sân.
21: Dalot tranh chấp bóng bên cánh phải. Nhưng anh phá bóng thiếu dứt khoát để Semenyo cướp bóng. Rất may cho MU khi cú tạt vào của tiền đạo Man City bị Lammens đoán bắt.
14': Các hậu vệ áo đỏ mất bóng nguy hiểm bên sân nhà, để Haaland lấy bóng rồi tăng tốc áp sát vòng cấm, rất may cho họ đã sửa sai.
9': Sau những phút đầu khó khăn, chủ nhà đang lấy lại thế trận. Bruno vừa kiến tạo vào khu cấm địa, nhưng Dalot không thể tiếp cận trái bóng.
5': Những phút đầu đang chứng kiến Man City ép sân. Enzo có cú đá căng đưa bóng đập chân hậu vệ áo đỏ ra ngoài. Foden cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với cú dứt điểm chất lượng.
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