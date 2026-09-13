MU thua Man City trong thế hơn người, đối diện áp lực chồng chất

TPO - Chủ nhà tấn công bế tắc trong khi các vị khách Man City mỗi lần lên bóng là một lần tạo sóng gió. Và điều đó đã được thể hiện bằng bảng tỷ số trên sân. Man City giành chiến thắng thuyết phục 1-0 để nối dài chuỗi trận ấn tượng trong khi MU dừng lại ở con số 4 điểm và tiếp tục đối diện với nhiều dấu hỏi.