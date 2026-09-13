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'Nín thở' chờ bản quyền phát sóng Asiad 20 ở Việt Nam

Hương Ly

TPO - Một đài truyền hình lớn tại Việt Nam đang đàm phán mua bản quyền phát sóng Asiad 20. Tuy nhiên, tính đến chiều 13/9, điều khoản ký kết giữa các bên chưa hoàn tất.

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Asiad 20 đến gần, Việt Nam chưa có bản quyền phát sóng.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, một đơn vị truyền hình tại Việt Nam đang tích cực đàm phán mua bản quyền phát sóng Asiad 20. Các bên đang đàm phán để hoàn tất các điều khoản còn lại và có thể không kịp phát sóng các trận đấu ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam.

Cụ thể, tuyển nữ Việt Nam chơi trận ra quân gặp Đài Loan vào chiều mai 14/9. Sau đó một ngày, U23 Việt Nam xuất trận bằng màn chạm trán Kuwait. Nếu không có gì thay đổi, khán giả Việt Nam không thể theo dõi 2 trận đấu của đội tuyển nữ và đội U23 nam Việt Nam ở các kênh phát sóng chính thống.

Tại Đông Nam Á, nhiều quốc gia đã sớm công bố bản quyền phát sóng trọn vẹn Asiad 20. Đó là Thái Lan (hệ thống AIS PLAY với 17 kênh chuyên biệt), Singapore (Mediacorp, phát sóng miễn phí trên 5 kênh), Indonesia (TVRI) và Malaysia (Tập đoàn Astro).

Bên cạnh Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Timor Leste là các quốc gia chưa có kênh truyền hình công bố bản quyền phát sóng Asiad 20.

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Thu Vinh, niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam.

Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ hơn 40 môn thể thao. Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 33 môn, gồm 348 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 4 đến 6 HCV và vào top 20 toàn đoàn.

Tại Asiad 20, thế mạnh của các VĐV Việt Nam tập trung vào các môn bắn súng, cầu mây, karate, wushu, điền kinh, đua thuyền...

Những niềm hy vọng "vàng" của Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 gọi tên đội cầu mây 4 nữ (Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang), các xạ thủ Trịnh Thu Vinh (súng ngắn nữ), Phạm Quang Huy (đương kim vô địch Asiad 10m súng hơi nam).

Các võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), đội tuyển kata đồng đội nữ (Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi), Dương Thúy Vi (wushu) và Bạc Thị Khiêm (taekwondo) là những niềm hy vọng tiếp theo.

Hương Ly
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