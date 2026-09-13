Nhận định Man United vs Man City, 22h30 ngày 13/9: Nhạt nhòa sắc đỏ

TPO - Nhận định bóng đá Man United vs Man City, Ngoại hạng Anh - Trận derby Manchester đến trong bối cảnh MU rất thiếu ổn định. Và có lẽ họ sẽ bị đối thủ khai thác điểm yếu này.

Xét trên vị thế hiện tại, Man City được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng áo xanh đã toàn thắng cả 3 trận đầu tiên tại Premier League, lần lượt vượt qua Bournemouth, Crystal Palace và Coventry City. City cũng vừa khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước Porto, qua đó duy trì sự hưng phấn trước chuyến hành quân đến Old Trafford.

Đây là mùa giải đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ Man City bước vào derby Manchester mà không còn Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Enzo Maresca đang đảm nhận nhiệm vụ kế thừa một đế chế lớn và ông đã có màn khởi đầu khá ấn tượng. 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League cho thấy City vẫn duy trì được khả năng kiểm soát trận đấu, tổ chức bóng và tạo áp lực lên đối phương dù đang trong giai đoạn chuyển giao.

Ở phía bên kia, MU đang đứng thứ 11 với 4 điểm sau ba vòng đấu. Đội bóng của Michael Carrick khởi đầu mùa giải bằng thất bại bất ngờ 0-2 trước Hull City, nhưng nhanh chóng phản ứng bằng màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Ipswich Town 5-2. Sau đó, United dẫn trước Everton hai lần nhưng cuối cùng chỉ có được trận hòa 2-2 bởi bàn gỡ ở những phút cuối.

Điểm tích cực nhất của Man United là khả năng tấn công. Sau 3 vòng đầu tiên, Quỷ đỏ có 68 cú sút, nhiều nhất Premier League, đồng thời đứng thứ hai về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) với 7,3. United ghi 7 bàn thắng, thuộc nhóm những đội làm bàn tốt nhất giải. Điều này cho thấy vấn đề lớn nhất của họ không nằm ở khả năng tạo cơ hội mà là sự ổn định trong việc chuyển hóa lợi thế thành kết quả.

Trận derby vì thế có thể trở thành cuộc đấu giữa sức tấn công của United và khả năng kiểm soát trận đấu của City. Man United có lợi thế sân nhà, trong khi Man City sở hữu phong độ tốt hơn và tâm lý rất tự tin.

Phong độ gần đây đang nghiêng về Man City. Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở Community Shield, đội bóng của Maresca đã lập tức trở lại với chuỗi chiến thắng. City lần lượt đánh bại Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1, Coventry City 1-0 trước khi thắng Porto 2-0 tại Champions League.

Tuy nhiên, màn trình diễn của City chưa hoàn toàn thuyết phục. Chiến thắng trước Coventry chỉ có cách biệt tối thiểu và đội bóng này từng để đối thủ tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Theo phân tích của Opta, City đã để đối phương có từ ba cơ hội lớn trở lên ở 3/5 trận trên mọi đấu trường mùa này. Đây là điểm mà Man United hoàn toàn có thể khai thác, đặc biệt khi đội chủ sân Old Trafford đang tạo ra rất nhiều cơ hội.

Man United có phong độ thất thường hơn. Sau thất bại trước Hull, họ thắng tưng bừng Ipswich rồi hòa Everton. Giữa tuần, Quỷ đỏ có thêm chiến thắng 4-0 trước Sabah FK tại Champions League.

Lịch sử đối đầu mang đến những cơ sở để United hy vọng. Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau, Man United giành chiến thắng 2-0 trước Man City vào tháng 1/2026. Đặc biệt, United cũng thắng chính đối thủ này 2-0 tại Old Trafford mùa trước. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chưa thể đánh bại City trong hai lần liên tiếp trên sân nhà tại Premier League kể từ chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn 2008/09 đến 2010/11.

Man United đang gặp một số vấn đề về lực lượng. Carlos Baleba chưa thể có trận ra mắt do chấn thương mắt cá chân, trong khi Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Tom Heaton và Amad Diallo tiếp tục vắng mặt. Luke Shaw vẫn cần được kiểm tra thể lực trước trận. Marcus Rashford cũng từng gặp vấn đề nhẹ nhưng đã trở lại tập luyện và được kỳ vọng có thể ra sân.

Dự kiến MU tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với Senne Lammens trong khung gỗ; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Luke Shaw ở hàng thủ. Kobbie Mainoo nhiều khả năng đá cặp tiền vệ với Youri Tielemans, phía trên là Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes và Marcus Rashford hỗ trợ Matheus Cunha.

Bên phía Man City, tình hình lực lượng thuận lợi hơn đáng kể. Doku là trường hợp đáng chú ý duy nhất phải vắng mặt vì chấn thương, trong khi phần lớn đội hình chính đều sẵn sàng.

Một trong những điểm nóng của trận đấu có thể nằm ở khu vực giữa sân, nơi Kobbie Mainoo sẽ đối đầu với Elliot Anderson. Mainoo đang có bước tiến rõ rệt dưới thời Carrick, đặc biệt ở khả năng tranh chấp và thu hồi bóng. Trong khi đó, Anderson đã nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng trong tuyến giữa City. Đây có thể là cuộc đấu quyết định khả năng kiểm soát thế trận của hai đội.

Nhìn tổng thể, Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, chất lượng đội hình và khả năng duy trì kết quả. Siêu máy tính Opta hiện đánh giá City có 45,1% khả năng giành chiến thắng, so với 30,6% của Man United. Với sự ổn định đang có, xem ra Man City tự tin ra về với 3 điểm.