Aqua Warriors Vân Đồn 2026: Những chiến binh nhí và giải bơi đồng đội cùng viết nên câu chuyện

Chiến thắng đến từ bản lĩnh và tinh thần đồng đội

Aqua Warriors Vân Đồn 2026 khai màn với nội dung Open Water Mixed Team Relay, bơi đồng đội tiếp sức 4x750m. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội thi đấu gồm 4 người sẽ buộc phải có ít nhất 1 nam hoặc 1 nữ. Những kình ngư cừ khôi, giàu kinh nghiệm, bơi tốt nhất thường sẽ là người lao xuống dòng nước đầu tiên. Khi hoàn thành và bước lên bờ, tất cả thành viên của các đội đều thể hiện tinh thần fair-play khi đứng lại và vỗ tay cổ vũ mạnh mẽ mỗi khi có một ai đó lại hoàn thành được 750m chặng bơi của mình.

Nội dung thi đấu đồng đội đầy thử thách, đòi hỏi nỗ lực của từng cá nhân và sự phối hợp đồng đội

Cựu VĐV đội tuyển bơi lội Việt Nam Lê Thị Trang đánh giá đường bơi tại Aqua Warriors Vân Đồn 2026 sẽ thử thách hơn nhiều cho mỗi VĐV và muốn chiến thắng được ở nội dung đồng đội thì cần chiến thuật và sự phối hợp thật tốt. VĐV Quỳnh Giang – người vừa thi đấu tốt tại Quảng Trị và Huế thì nói rằng “Vân Đồn lần này khó hơn, nhiều đội đã không thể hoàn thành được nội dung thi này”.

Ban tổ chức đã liên tục kiểm tra an toàn đường bơi, đảm bảo an toàn cho tất cả các VĐV. Người bơi cuối của đội hình 4 người sẽ đội mũ bơi xanh, và mỗi khi có một chiếc mũ xanh lao xuống làn nước, tiếng reo hò lại nổi lên. Nội dung Open Water Mixed Team Relay biến khu vực thi đấu tại tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City thành một cuộc tranh tài nghẹt thở, đầy cảm xúc và cũng đong đầy thể thao cao đẹp.

Những người bản lĩnh nhất, đoàn kết nhất và có sự phối hợp tốt nhất trở thành những người chiến thắng. Bộ tứ Nguyễn Triển – Nhật Quang – Hà Trang - Chiến Thắng là đội bơi vô địch ở nội dung này với tổng thời gian 56 phút 37 giây. Team Anh – Thiên – Thắng – Chi về nhì và team My – Vinh – Long – Khoa cán đích ở vị trí thứ 3.

Thể thao là không bao giờ bỏ cuộc

Khi 2 nội dung Kid và Junior Aqua Warriors bước vào thi đấu, ở vạch xuất phát, MC Vân Anh đã liên tục mách nước: “Các con ơi, lưu ý dòng chảy, nhớ bơi lệch về phía phải không là sẽ bị kéo ra xa khỏi đường bơi đấy”. Đã 3 lần đồng hành cùng giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn, nữ MC này nói rằng “Chưa lần nào tôi cảm xúc như lần này, mỗi VĐV nhí bước lên bờ, tôi đều thấy khâm phục”.

Các VĐV nhí thi đấu đầy hứng khởi và quyết tâm

Những kình ngư nhí với những chiếc mũ bơi rực rỡ sắc màu lao xuống dòng nước xanh, trên bờ là tiếng cổ vũ cuồng nhiệt xen lẫn cả đôi chút lo lắng của những ông bố bà mẹ và các cổ động viên. Bà mẹ của 2 anh em vận động viên người Pháp là Joachim Dychemin và Juliette Duchemin cũng đứng trên bờ với tâm trạng lo lắng. Cô bé Juliette đã hoàn thành phần thi đấu của mình. Nữ VĐV nhí 6 tuổi Miêu Minh cho biết: “Con đã cố gắng để hoàn thành phần bơi và sau đó là chạy, con cũng hơi mệt. Con thấy rất vui, năm sau còn vẫn muốn tham gia giải đấu này”.

VĐV nhí Juliette Duchemin hoàn thành phần thi đấu của mình

Những cậu nhóc nhanh nhẹn và tinh nghịch còn quay đầu lại động viên, nhắc bạn rằng “thể thao là không bao giờ bỏ cuộc, cố gắng lên nào”. Kết quả, Hiểu Minh, Tuấn Minh và Gia Hưng là 3 nam VĐV về nhất tại cự ly Junior Aqua Warriors. Nguyễn Khuê và Khánh Hân là 2 nữ VĐV có thành tích tốt nhất. Ở nội dung Kid Aqua Warriors, cô bé mang tên Trần Khả Hân là VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất trong số tất cả các VĐV tham dự nội dung này.

Khi ban tổ chức bắt đầu mở cửa khu vực chuyển tiếp để các VĐV nhí lấy đồ đi về, cậu bé mang số bib 3123 vẫn đang chạy, em nhất quyết không bỏ cuộc. Các bạn khác đã thi đấu xong, đã cầm trên tay tấm huy chương cùng dừng lại để vỗ tay cổ vũ cho tinh thần tuyệt vời này.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Aqua Warriors Vân Đồn 2026, tất cả các VĐV thuộc mọi lứa tuổi, mọi trình độ đều đã thi đấu hết mình. Mỗi người đã có cho mình riêng một câu chuyện, và cùng nhau viết lên bản hòa ca về tinh thần và ý chí trên sóng nước nơi vịnh di sản Bái Tử Long

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các Đối tác:

NTT vàng: Tập đoàn Camel; NTT địa điểm: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn thuộc tập đoàn CEO, Hệ thống bể bơi bốn mùa Green Pool, Nhà tài trợ Trang phục - SIV – SportswearInVietnam, Khang An Sports, Revive, Acecook Vietnam, FreakyFish Vietnam, Bảo hiểm PVI, Ligpro, Bao bì Giấy Kleur.