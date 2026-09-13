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Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Nagoya, sẵn sàng cho Asiad 20

Vĩnh Xuân

TPO - Sáng 13/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya để chuẩn bị cho Asiad 20 (Nhật Bản).

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Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) chuẩn bị cho Asiad 20 (ảnh Anh Khanh)

Trước đó vào sáng 12/9, đội đã tập trung tại Hà Nội và có buổi tập chiều cùng ngày. Do HLV Kim Sang-sik bận nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, U23 Việt Nam do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.

Tại Asiad 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, tiếp đó đối đầu Philippines ngày 18/9 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Uzbekistan ngày 22/9.

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Ở buổi tập chiều 12/9, U23 Việt Nam mới chỉ có 15/23 cầu thủ. Quân số còn lại sẽ tập trung sau do bận nhiệm vụ ở CLB. Thiếu lực lượng và có thời gian chuẩn bị ít là khó khăn của đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù vậy, đội vẫn đặt mục tiêu vào tới tứ kết Asiad 20.

Rạng sáng 13/9, các thành viên U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya. Thông tin từ đội cho biết các cầu thủ đều khoẻ mạnh, hưng phấn. Asiad 20 được xác định là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng gần nhất là SEA Games 2027.

Vĩnh Xuân
#Asiad 20 #U23 Việt Nam #Nhật Bản #Kim Sang-sik #đội tuyển Việt Nam #FIFA ASEAN Cup 2026

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