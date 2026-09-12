Ngoại binh lập cú đúp, Hưng Yên thắng đậm Cần Thơ trận ra quân giải Hạng nhất

TPO - Ngoại binh Joseph Khalio ghi 2 bàn khi CLB Hưng Yên đánh bại Cần Thơ 3-0 ở trận ra quân giải Hạng nhất quốc gia 2026/27.

Hưng Yên khởi đầu thuận lợi ở giải Hạng nhất với chiến thắng 3-0 trước Cần Thơ (ảnh Thu Trang)

Đá trên sân khách nhưng Hưng Yên sớm tạo thế trận lấn lướt trước đối thủ ngay khi nhập cuộc. Với Joseph Khalio chơi cao nhất trên hàng công, Hưng Yên gây sức ép mạnh mẽ và tạo được khá nhiều cơ hội trước khung thành Cần Thơ.

Tuy nhiên cũng phải sang hiệp 2, đội khách mới cụ thể hoá được ưu thế. Đăng Dương bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài thổi còi cho đội khách hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Joseph Khalio không mắc sai lầm nào khi đánh bại thủ môn Cần Thơ, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Phút 80 khi Cần Thơ đang mải mê đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà, Joseph Khalio xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm thực hiện pha đệm bóng cận thành phá lưới Cần Thơ lần thứ 2.

Bàn thua khiến Cần Thơ gần như không còn cơ hội đảo ngược tình thế. Các tình huống tấn công của đội chủ nhà trở nên thiếu lửa, không còn tạo được sức ép cần thiết lên Hưng Yên. Chiến thắng 3-0 cho Hưng Yên được ấn định ở phút 89, và người lập công Lê Bình Minh.

Chiến thắng mở ra khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy trong bối cảnh Hưng Yên đặt mục tiêu cao ở mùa giải năm nay.

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