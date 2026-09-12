Nhận định Real Madrid vs Vallecano, 02h00 ngày 13/9: Kền kền về tổ

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Vallecano, La Liga - Đây là trận đấu mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn rõ rệt về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Rayo Vallecano không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Real Madrid bước vào trận đấu với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, giành 9 điểm sau bốn vòng đấu. Đội bóng của HLV Mourinho khởi đầu mùa giải bằng ba chiến thắng liên tiếp trước Espanyol, Real Sociedad và Malaga, trước khi nhận thất bại tối thiểu 0-1 trên sân Real Betis. Kết quả đó khiến khoảng cách với Barcelona bị nới lên thành ba điểm, đồng thời đặt ra yêu cầu Real Madrid phải nhanh chóng trở lại với mạch thắng.

Dù vậy, thất bại trước Betis không làm lu mờ sức mạnh tấn công của Real Madrid. Trong ba chiến thắng đầu tiên tại La Liga, Los Blancos ghi tổng cộng 9 bàn. Người đang giữ vai trò đầu tàu vẫn là Mbappe. Tiền đạo này đang có khởi đầu rất ấn tượng khi đã ghi 5 bàn trong 5 trận đấu chính thức đầu mùa. Anh tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Real Madrid và sẽ là cầu thủ mà hàng thủ Rayo phải đặc biệt lưu ý.

Không chỉ có Mbappe, Real Madrid còn sở hữu hàng loạt cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Vinícius, Jude Bellingham, Arda Guler hay Federico Valverde. Khả năng luân chuyển vị trí và tốc độ ở khu vực một phần ba cuối sân giúp đội bóng Hoàng gia có thể tạo ra sức ép từ nhiều hướng khác nhau.

Trong khi đó, Rayo Vallecano bước vào trận đấu với vị trí thứ 14 và mới có 4 điểm sau bốn vòng. Họ vừa giành chiến thắng 3-2 trước Racing Santander, qua đó giải tỏa phần nào áp lực sau chuỗi kết quả không tốt. Họ vẫn có những cầu thủ đủ khả năng tạo bất ngờ. Sergio Camello đang là chân sút tốt nhất của đội khách với 5 bàn thắng.

Unai Lopez cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với Real Madrid tại Bernabeu trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng khiến nhiệm vụ của Rayo trở nên khó khăn hơn đáng kể. Bên cạnh đó là nỗi sợ xa nhà của đội bóng này vì 2 trận xa nhà từ đầu mùa họ thua cả 2.

Real Madrid có phong độ tương đối tích cực trước cuộc đối đầu này. Sau thất bại 0-1 trước Real Betis tại La Liga, Los Blancos nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng bằng màn ngược dòng 2-1 trước Inter Milan ở trận mở màn Champions League. Thibaut Courtois tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong khung thành khi có nhiều pha cứu thua đáng chú ý.

Real Madrid đã thắng 4/5 trận đầu mùa. Những chiến thắng trước Espanyol, Real Sociedad và Malaga cho thấy đội bóng của Mourinho đang sở hữu hiệu suất tấn công rất tốt, ghi 9 bàn với hiệu suất 3 bàn/trận.

Bernabeu cũng đang là điểm tựa lớn của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia đã thắng cả ba trận sân nhà chính thức đầu mùa, lần lượt trước Real Sociedad, Malaga và Inter Milan. Mourinho vì thế có lý do để kỳ vọng các học trò tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo trước Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano lại chứng kiến phong độ thiếu ổn định hơn. Trước khi thắng Racing Santander 3-2, họ từng hòa Alavés 1-1, thua Sevilla 1-2 và nhận thất bại nặng nề 2-5 trước Barcelona. Hàng phòng ngự của đội bóng vì vậy đang là vấn đề đáng lo ngại khi họ đã để thủng lưới khá nhiều trong những trận đấu gần đây.

Đặc biệt, số liệu phân tích đầu mùa cho thấy Rayo Vallecano đang suy giảm cả về khả năng tấn công lẫn phòng ngự so với mùa trước. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền của họ giảm, trong khi chỉ số bàn thua kỳ vọng tăng. Real Madrid vượt trội về chất lượng nhân sự và khả năng tấn công. Rayo chỉ có thể hy vọng vào một thế trận phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Real Madrid đang có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng lịch thi đấu khiến Mourinho phải tính toán về thể lực vì thầy trò ông vừa thi đấu Champions League với Inter Milan vào giữa tuần và chỉ có khoảng bốn ngày nghỉ trước trận đấu này. Sau cuộc đối đầu với Vallecano, họ tiếp tục phải làm khách trên sân Elche rồi chạm trán Atletico Madrid, vì vậy việc phân bổ sức lực sẽ rất quan trọng.

Về lực lượng, Real Madrid vẫn thiếu một số cầu thủ. Rodrygo và Ferland Mendy nằm trong nhóm vắng mặt vì chấn thương, trong khi Raul Asencio cũng chưa chắc chắn khả năng ra sân. Eder Militao đã trở lại tập luyện và tình hình nhân sự của đội chủ nhà đã khả quan hơn so với giai đoạn trước.

Ở phía đối diện, Rayo Vallecano gặp nhiều vấn đề hơn về lực lượng. Jorge de Frutos và Fran Pérez bị treo giò, trong khi Augusto Batalla, Jozhua Vertrouwd và Luiz Felipe đều vắng mặt vì chấn thương. Isi Palazon cũng đang gặp vấn đề thể lực, còn một số cầu thủ khác vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đây là tổn thất đáng kể đối với Rayo bởi hai cầu thủ bị treo giò đều có thể chơi ở hành lang phải. Việc thiếu những lựa chọn quen thuộc ở khu vực này có thể khiến đội khách gặp khó khăn trong việc triển khai phản công và tạo áp lực lên hàng thủ Real Madrid.