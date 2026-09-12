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Sao trẻ Argentina phá kỷ lục của Messi

Trọng Đạt

TPO - Franco Mastantuono ghi ba bàn trong chiến thắng 4-2 của Fiorentina trên sân Venezia, vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ Argentina trẻ nhất lập hat-trick tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

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Ở tuổi 19 và 28 ngày, Mastantuono thiết lập cột mốc đáng nhớ trong màu áo Fiorentina, đội bóng anh gia nhập theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Khi lập hat-trick đầu tiên cho Barcelona ở trận gặp Real Madrid ngày 10/3/2007, Messi lớn hơn Mastantuono 231 ngày.

Đây cũng là những bàn thắng đầu tiên của tiền vệ cánh người Argentina cho Fiorentina kể từ khi chuyển đến theo hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải vào tháng trước. Chỉ trong một trận, Mastantuono cân bằng số bàn thắng anh ghi qua 35 lần ra sân cho Real Madrid mùa trước, đồng thời giúp đội bóng Italy giành những điểm số đầu tiên tại Serie A mùa này.

Trước cuộc đối đầu, cả Fiorentina lẫn Venezia đều toàn thua ba trận mở màn. Chủ nhà khởi đầu thuận lợi hơn khi Akor Adams mở tỷ số ở phút 22 bằng cú dứt điểm chân phải đẹp mắt, sau pha xử lý tạo cơ hội của Gianluca Busio.

Tuy nhiên, Mastantuono nhanh chóng đảo ngược tình thế. Khi trận đấu bước sang khoảng phút 30, cầu thủ 19 tuổi ghi liền hai bàn trong vỏn vẹn 1 phút 38 giây, đưa Fiorentina vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Anh đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội bóng ghi từ hai bàn trở lên trong một trận.

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Giữa hiệp hai, Mateo Pellegrino nâng tỷ số lên 3-1, ghi bàn thứ hai trong hai trận. Đến phút 84, Mastantuono hoàn tất cú hat-trick, khép lại màn trình diễn bùng nổ trên sân Venezia.

Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang về bàn rút ngắn cách biệt của Antoine Hainaut ở cuối trận. Thắng 4-2, Fiorentina vươn lên vị trí thứ 15, trong khi Venezia tiếp tục đứng cuối bảng với bốn thất bại liên tiếp.

Cú hat-trick mang đến khởi đầu đầy hứa hẹn cho hành trình tìm lại dấu ấn của Mastantuono tại Italy, sau mùa giải khó khăn ở Real Madrid.

Trưởng thành từ River Plate và ra mắt đội một khi mới 16 tuổi, Mastantuono sớm trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón nhất bóng đá thế giới. Tháng 6/2025, Real Madrid vượt qua Paris Saint-Germain để giành chữ ký của anh theo hợp đồng sáu năm.

Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina chật vật khẳng định mình tại Bernabeu và không có tên trong danh sách đội tuyển dự World Cup. Việc chuyển sang Fiorentina mở ra cơ hội để anh được thi đấu và phát triển. Màn tỏa sáng trước Venezia là dấu ấn đầu tiên của Mastantuono trong chặng đường mới.

Trọng Đạt
#Mastantuono #Fiorentina #Messi #Argentina #hattrick #Serie A

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