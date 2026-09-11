Ninh Bình thắng 2 trận liên tiếp, cạnh tranh ngôi đầu cùng Công an Hà Nội

TPO - Trên sân nhà, Ninh Bình đã thể hiện sức mạnh và giành chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa. Sau 2 trận bỏ túi trọn vẹn 6 điểm, đội bóng cố đô đang cùng Công an Hà Nội chia sẻ vị trí dẫn đầu LPBank V.League 1.

foul Hết giờ! CLB Ninh Bình 2-1 CLB Thanh Hoá 90'+4: Hết giờ, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về CLB Ninh Bình. Với chiến thắng này, CLB Ninh Bình tiếp tục nằm trên TOP đầu V.League 2026/2027. report Không vàooooo! Bảo Toàn đưa bóng đập cột dọc 90'+1: Tiền vệ Trần Bảo Toàn có cơ hội đối mặt thủ môn Thanh Diệp. Nhưng cựu cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai đưa bóng đập cột dọc nảy ra. time Bù giờ 4 phút 90': Trận đấu có 4 phút bù giờ. report Không vào! Lovric dứt điểm. 87': Di Mateo Lovric xử lý bóng gọn gàng ngoài vòng cấm và dứt điểm. Nhưng bóng đi chệch khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm đi hết đường biên ngang. report Saliou Guindo dứt điểm 86': Tiền đạo Saliou Guindo của CLB Thanh Hoá dứt điểm hụt bóng trong vòng cấm sau đường căng ngang của đồng đội. report CLB Thanh Hoá chơi hưng phấn 83': Có được bàn thắng, CLB Thanh Hoá chơi hưng phấn, có nhiều đường phản công sắc bén. Có bàn thắng, CLB Thanh Hoá chơi hưng phấn. substitution Thay người 78': CLB Thanh Hoá có sự thay đổi người. Văn Tùng, Ngọc Hà rời sân. Cầu thủ vào sân là Tuấn Cảnh. goal Vàooooo! CLB Thanh Hoá rút ngắn tỷ số 1-2 76': Văn Tùng phối hợp 1vs2 nhịp nhàng với Saliou trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Đặng Văn Lâm. report CLB Thanh Hoá tổ chức phản công 72': CLB Thanh Hoá thực hiện nhiều đường bóng phản công nhanh nhưng đều bị hậu vệ CLB Ninh Bình hoá giải. report Văn Lâm phản xạ tuyệt vời 67': Pha chạm bóng vô tình của Lucas Turci khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải trổ hết tài năng. foul Không vào! Việt vị! 66': Văn Tùng đệm bóng trước gôn trống sau đường chuyền của Saliou Guindo. Tuy nhiên, cầu thủ số 9 đã ở trong tư thế việt vị trước khi chuyền bóng cho đồng đội. report Đức Hoàng dứt điểm 63': Tiền vệ Ngô Đức Hoàng đi bóng, dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Đáng tiếc, bóng đi không chính xác. report Thế trận một chiều 60': Thế trận nghiêng về CLB Ninh Bình, liên tiếp các cơ hội được tạo ra. Nhưng sự chính xác ở những đường bóng cuồi cùng là điều mà các học trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn thiếu. substitution Thay người 57': CLB Ninh Bình có hai sự thay đổi người. Bảo Toàn, Quang Nho vào sân thay cho Tiến Anh và Ngọc Mỹ. yellow Thẻ vàng cho ngoại binh CLB Ninh Bình 53': Lucas Turci phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với tiền đạo vừa vào sân thay người Saliou Guindo trong tình huống phản công. substitution Ngoại binh CLB Thanh Hoá rời sân 51': CLB Thanh Hoá có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Matheus Martins chấn thương rời sân. Người vào sân thay cho anh là Văn Hoàn. report Không vào! 48': Ngọc Mỹ có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm CLB Thanh Hoá sau đường tạt bóng của Tiến Anh. Dẫu vậy, hậu vệ đội khách đã phá bóng chịu một quả phạt góc. report Ninh Bình tiếp tục tấn công 46': CLB Ninh Bình chủ động cắt bóng và tấn công về phía khung thành CLB Thanh Hoá. substitution Thay người CLB Thanh Hoá có 2 sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2. Tiền vệ Ngô Đức Hoàng và tiền đạo Saliou vào sân thay cho Trọng Phú, Văn Thắng. foul Hết hiệp một, CLB Ninh Bình 2-0 CLB Thanh Hoá 45'+3: Hiệp 1 trận đấu kết thúc, tỷ số 2-0 tạm thời được duy trì sau 45 phút đầu tiên. time Bù giờ 3 phút. 45': Hiệp 1 trận đấu có 3 phút bù giờ. report Lucao đưa bóng đập cột dọc 42': Lucao dứt điểm sau pha tranh chấp bóng quyết liệt. Đáng tiếc, tiền đạo người Brazil đưa bóng trúng cột dọc khung thành thủ môn Thanh Diệp. goal Vàoooooo! Ngọc Mỹ nâng tỷ số lên 2-0 37': Ngọc Mỹ đánh đầu vào góc xa hạ gục thủ thành Thanh Diệp sau pha tạt bóng như đặt của Trương Tiến Anh. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên nghe tư vấn từ tổ VAR và công nhận bàn thắng. 2-0 cho CLB Ninh Bình. Ngọc Mỹ không ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: NBFC report Nguy hiểm! 31': Thủ thành Thanh Diệp phải đấm bóng sau pha đá phạt góc hướng thẳng vào khung thành của Trương Tiến Anh. report Không vào! Văn Tùng dứt điểm. 26': Văn Tùng có cơ hội dứt điểm sau pha bóng bật ra từ vòng cấm CLB Ninh Bình. Tuy nhiên, bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. report CLB Ninh Bình chơi áp đảo 24': CLB Ninh Bình kiểm soát bóng vượt trội. Đội bóng "cố đô" dồn ép đối thủ về 1/3 cuối sân. var Trọng tài Trung Kiên kiểm tra VAR 20': Trọng tài Trung Kiên kiểm tra lại VAR. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Trung Kiên giữ nguyên án phạt thẻ vàng với pha vào bóng cao chân của tiền đạo Matheus Martins của CLB Thanh Hoá. report Thế trận đôi công 15': Thế trận trở nên cởi mở khi CLB Thanh Hoá chủ động cầm bóng, triển khai thế trận để tìm kiếm bàn thắng. CLB Ninh Bình vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm chơi ăn miếng, trả miếng. Cả hai đội chơi đôi công Ảnh: NBFC goal Vàooooo! Lucao ghi bàn thắng mở tỷ số! 9': Bóng được Fred Friday đưa từ biên phải vào vòng cấm. Trong thế không bị ai theo kèm, Lucao nhảy cao đánh đầu tung lưới thủ thành Thanh Diệp. Tỷ số Ninh Bình 1-0 Thanh Hoá. report Matheus Martins dứt điểm 7': Bóng được CLB Thanh Hoá đưa sang biên trái. Tiền đạo Matheus Martins đi bóng vào vóng cấm và dứt điểm. Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn làm chủ được tình hình, bắt bóng gọn gàng. foul Lucao dứt điểm 4': Tiền đạo Lucao thoát xuống nhận bóng, đối diện với thủ môn Thanh Diệp, dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, anh đã rơi vào tư thế việt vị. report Cơ hội 1': CLB Ninh Bình có cơ hội đầu tiên của trận đấu. Trương Tiến Anh treo bóng bổng vào vòng cấm. Hậu vệ CLB Thanh Hoá phá bóng thành công. start Trận đấu bắt đầu Trong hiệp 1, CLB Ninh Bình là đội giao bóng trước. stadium Khởi động Hai đội khởi động trước khi trận đấu bắt đầu. Thời tiết tại Ninh Bình đang rất lý tưởng. tatic Đội hình ra sân. CLB Ninh Bình vs CLB Thanh Hoá Ở cuộc tiếp đón CLB Thanh Hoá trên sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm thực hiện 3 sự thay đổi người so với trận đấu trước gặp CLB Hải Phòng. Trần Thành Trung, Lê Ngọc Bảo và Dụng Quang Nho lần lượt được thay thế bởi Nguyễn Ngọc Mỹ, Romeu Martin Resende và Trương Tiến Anh. Với đội hình giàu sức chiến đấu, CLB Ninh Bình chắc chắn sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Các mũi nhọn trên hàng công vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như Lucao, Fred Firday, Lucas Turci và Quốc Việt. CLB Thanh Hoá chỉ thực hiện một sự thay đổi người so với trận đấu trước gặp CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Tiền đạo Matheus Martins thay thế cho hậu vệ Nguyễn Bá Tiến. Có lẽ, HLV Mai Xuân Hợp đang muốn ổn định bộ cho giai đoạn đầu mùa giải 2026/2027.

Chiến thắng 4-1 trên sân Hải Phòng mang đến khởi đầu thuận lợi cho Ninh Bình. Đáng chú ý, đội bóng này giành trọn 3 điểm trong thế phải rượt đuổi, sau khi để đối thủ dẫn trước ở hiệp một.

Bốn bàn thắng trong hiệp hai cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế và sức mạnh tấn công của Ninh Bình. Từ chỗ gặp khó khăn, đội khách từng bước làm chủ thế trận, tạo nên màn ngược dòng thuyết phục. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng trước trận sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Tuy nhiên, cách nhập cuộc vẫn là điều Ninh Bình cần cải thiện. Việc để Hải Phòng vượt lên dẫn trước là lời nhắc nhở rằng họ cần duy trì sự tập trung ngay từ đầu, nhất là khi đối thủ sắp tới cũng vừa thể hiện khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng.

Ở vòng mở màn, Thanh Hóa đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến những phút cuối. Chiến thắng ấy cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ của đội bóng sở hữu lực lượng trẻ trung. Dù chưa được đánh giá cao về sự đồng đều, Thanh Hóa vẫn là đối thủ khó lường nhờ cá tính và quyết tâm.

Dẫu vậy, việc thủng lưới hai lần ngay trên sân nhà cũng bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự của đội bóng xứ Thanh. Trước hàng công vừa ghi bốn bàn của Ninh Bình, những khoảng trống và sai sót có thể khiến đội khách phải trả giá.

Lợi thế về lực lượng và sân bãi là cơ sở để Ninh Bình hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp. Dù vậy, chủ nhà cần kiểm soát nhịp độ, duy trì sự chắc chắn và tránh bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi tỷ số. Sự kiên nhẫn trong triển khai tấn công có thể đóng vai trò quan trọng trước đối thủ giàu tinh thần chiến đấu.

Tương quan hiện tại nghiêng về Ninh Bình, nhưng chiến thắng khó đến chỉ bằng ưu thế trên lý thuyết. Thanh Hóa đã cho thấy họ có thể vượt qua một trận đấu nhiều biến động để giành trọn 3 điểm. Muốn giữ lại chiến thắng tại Ninh Bình Arena, đội chủ nhà cần phát huy sức mạnh hàng công, đồng thời hạn chế những sơ hở từng xuất hiện ở vòng mở màn.