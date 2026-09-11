Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao Châu Á 20

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức Lễ Xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự có mặt của 110 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ Đoàn thể thao Việt Nam.

Tại đấu trường thể thao châu lục tổ chức tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, 343 vận động viên xuất sắc của Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 33 môn thi đấu từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026.

Lễ Xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Lễ Xuất quân có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Olympic Việt Nam; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia. Tại sự kiện, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành đã phát biểu chỉ đạo và động viên đoàn, giao nhiệm vụ thi đấu và nâng cao tinh thần các vận động viên trước khi bước vào giải đấu thể thao được mong đợi nhất châu lục. Chương trình còn bao gồm các tiết mục biểu diễn đặc sắc được thực hiện bởi chính các vận động viên và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Là đối tác dinh dưỡng dài hạn của Ủy ban Olympic Việt Nam, Herbalife Việt Nam tiếp tục cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tư vấn dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên hàng đầu xuyên suốt thời gian diễn ra Đại hội. Để tiếp thêm động lực, Herbalife Việt Nam cũng sẽ trao thưởng cho tất cả các vận động viên xuất sắc đạt huy chương vàng.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam trao tặng biểu trưng tài trợ cho Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: "Kể từ khi chương trình hợp tác giữa hai bên bắt đầu vào năm 2012, Herbalife Việt Nam luôn mang đến những hỗ trợ thiết thực và quý báu cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các giải đấu quốc tế lớn. Các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học cùng tư vấn chuyên môn về dinh dưỡng từ Herbalife Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng giúp các vận động viên có được sự chuẩn bị tốt nhất về cả thể lực lẫn dinh dưỡng tại các giải đấu quan trọng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Herbalife Việt Nam vì chương trình hợp tác bền vững này cũng như cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD 20 sắp tới".

Đại diện Herbalife Việt Nam chụp ảnh lưu niệm và tiếp sức các vận động viên trước kỳ ASIAD 20

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia giải đấu được mong đợi nhất châu lục. Sự kiện ngày hôm nay là một minh chứng nữa cho cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc đồng hành và hỗ trợ thể thao Việt Nam vươn lên những tầm cao mới, đồng thời góp phần khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng".

Herbalife Việt Nam tài trợ gói sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ toàn diện cho các vận động viên hàng đầu của Việt Nam tham gia ASIAD 20, bao gồm:

Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength – Hương Sô Cô La

Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 – Hương Vani Nguyên Kem

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Herbalife 24 Hydrate - Hương Cam

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G

Các đại biểu cùng Đoàn Thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Xuất quân ASIAD 20

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon