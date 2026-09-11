Nhận định Bắc Ninh vs Công an TPHCM, 18h00 ngày 11/9: Khách không khách khí

TPO - Nhận định bóng đá Bắc Ninh vs Công an TPHCM, LPBank V.League 1-2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Các vị khách Công an TPHCM rõ ràng vượt trội về thực lực. Và họ sẽ phản ánh điều đó bằng tỷ số trên sân.

Bắc Ninh sẽ có trận đấu sân nhà đầu tiên tại LPBank V.League 1 khi tiếp đón Công an TPHCM. Đây là cuộc đối đầu có sự chênh lệch khá rõ về kinh nghiệm, chất lượng đội hình cũng như mục tiêu của hai đội. Bắc Ninh là tân binh vừa giành quyền lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam, trong khi Công an TPHCM đã có nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp và bước vào mùa giải 2026/27 với tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu.

Bắc Ninh đã có màn ra mắt không tệ về mặt tinh thần nhưng kết quả lại không như mong muốn. Trên sân Vinh, đội bóng của HLV Paulo Foiani nhận thất bại 0-1 trước SLNA. Bắc Ninh phải chơi thiếu người từ phút 34 sau khi Nguyễn Văn Đạt nhận thẻ đỏ, song hàng phòng ngự vẫn duy trì được sự chắc chắn và chỉ để thủng lưới từ một quả phạt đền ở phút 71. Trận thua này, cùng với thất bại của Đồng Nai trước Thể Công Viettel, cho thấy các đội bóng mới lên hạng sẽ đi trên một hành trình cực kỳ chông gai ở chiến dịch năm nay, sẽ rất khó tái hiện phong độ ấn tượng như những gì Ninh Bình từng làm ở mùa trước.

Ở phía đối diện, Công an TPHCM bước vào trận đấu này với tâm lý hoàn toàn tự tin. Đội bóng của HLV Diles Athanasios Arthur vừa tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất vòng khai màn khi đánh bại Hà Nội FC 3-1. Tiến Linh mở tỷ số, Quốc Cường nhân đôi cách biệt trước khi Jason Cummings ấn định chiến thắng. Thủ môn Patrik Lê Giang cũng để lại dấu ấn với nhiều pha cứu thua quan trọng.

Chiến thắng trước Hà Nội FC càng quý giá nếu đặt trong bối cảnh Công an TPHCM vừa trải qua thất bại nặng nề 0-5 trước Công an Hà Nội ở trận Siêu cúp Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO. Thay vì bị ảnh hưởng bởi cú sốc đó, đội bóng phía Nam đã phản ứng mạnh mẽ và cho thấy khả năng tổ chức lối chơi, chuyển trạng thái cũng như tận dụng cơ hội rất tốt.

Chất lượng nhân sự cũng nghiêng đáng kể về đội khách. Theo số liệu được định giá trên Transfermarkt, đội hình Công an TPHCM được định giá lên tới 6 triệu euro, chỉ kém chút ít so với đội tuyển Việt Nam trong khi Bắc Ninh ở mức khoảng 1,15 triệu euro. Chênh lệch là rất lớn, nó đủ sức làm phai mờ lợi thế sân nhà của Bắc Ninh.

Trước khi bước vào mùa giải mới, Bắc Ninh từng thể hiện khả năng ghi bàn khá tốt ở giải Hạng Nhất, nhưng bước lên V.League đồng nghĩa với việc các tiền đạo sẽ phải đối mặt với những hàng phòng ngự có chất lượng và tính tổ chức cao hơn.

Điểm tích cực đối với Bắc Ninh là họ không dễ bị đánh bại nếu duy trì được cấu trúc phòng ngự. Trận đấu với SLNA cho thấy đội bóng của HLV Foiani có khả năng chống chịu áp lực tương đối tốt. Hôm nay, Văn Công tiếp tục giữ phong độ cao và các cầu thủ phía trên tận dụng tốt những tình huống phản công, Bắc Ninh hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho Công an TPHCM.

Đội khách đang sở hữu hàng công ấn tượng. Trước khi đánh bại Hà Nội FC 3-1, Công an TPHCM từng có những màn trình diễn đáng chú ý trong giai đoạn cuối mùa 2025/26. Đội bóng này cũng vừa giành Cúp Quốc gia sau khi đánh bại Ninh Bình 2-1 ở trận chung kết. Trước đó, họ lần lượt vượt qua Nam Định với tỷ số 4-2.

Các chân sút Công an TPHCM đang vào phom. Tiến Linh ghi bàn trong trận mở màn, Jason Cummings cũng cho thấy khả năng tạo khác biệt, trong khi Quốc Cường sở hữu khả năng dứt điểm từ xa đáng chú ý. Đây là những mối đe dọa lớn đối với một Bắc Ninh vốn vừa phải sử dụng phương án phòng ngự chặt chẽ ở trận đầu tiên.

Trận đấu hôm nay, tổn thất đáng kể nhất của Bắc Ninh nằm ở hàng phòng ngự. Trung vệ Nguyễn Văn Đạt bị treo giò sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp SLNA. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc bởi Văn Đạt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Kinh Bắc. Việc thiếu anh có thể khiến HLV Paulo Foiani phải điều chỉnh lại hàng thủ và đây cũng là vị trí mà Công an TPHCM có thể tìm cách khai thác.

Bên phía Công an TPHCM, đội khách có lực lượng tốt nhất. 11 cái tên dự kiến đá chính nhiều khả năng có Lê Giang, Dirk Abels, Nhật Minh, Quốc Cường, Steven Cummings, Tiến Linh hay Olaha Mạnh Đức…