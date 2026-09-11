Nhận định Ninh Bình vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 11/9: Hàng xóm chia đôi nẻo đường

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1-2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là trận đấu được chờ đợi bởi hai đội đã quá quen thuộc nhau trong những mùa giải gần đây, nhưng cán cân hiện tại đang có phần nghiêng về phía đội chủ nhà.

Ninh Bình đang sở hữu nền tảng tương đối vững chắc. Đội bóng cố đô không chứng kiến nhiều xáo trộn về nhân sự nội binh trước mùa giải 2026/27. Sự ổn định này giúp Ninh Bình có lợi thế lớn về tính kết nối, đặc biệt khi mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu.

Ngay ở vòng đấu mở màn, Ninh Bình đã chứng minh điều đó bằng việc đánh bại Hải Phòng với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách. Điều đáng chú ý là đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bị dẫn trước sau hiệp một nhưng đã có màn ngược dòng ấn tượng trong hiệp hai. Khả năng thay đổi cục diện và duy trì sức ép trong thời gian dài cho thấy Ninh Bình không chỉ mạnh về chất lượng cá nhân mà còn có bản lĩnh thi đấu đáng nể.

Một trong những điểm mạnh nhất của Ninh Bình nằm ở tuyến giữa. Những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công giúp đội chủ nhà có thể chuyển đổi trạng thái tương đối nhanh. Cầu thủ Việt kiều Thành Trung là ngôi sao sáng trong trận đấu vừa qua với 2 đường kiến tạo giúp đội nhà vượt khó.

Thanh Hóa cũng bước vào trận đấu với hành trang là 3 điểm. Họ khởi đầu bằng chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc để thủng lưới tới 2 lần ngay trên sân nhà cho thấy hàng phòng ngự đội bóng vẫn còn những vấn đề cần cải thiện. Trong chuyến làm khách trước Ninh Bình, những sai sót tương tự có thể bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Sự khác biệt đáng kể giữa hai đội nằm ở chất lượng đội hình. Ninh Bình có thể duy trì cường độ tấn công cao trong cả trận, trong khi Thanh Hóa nhiều khả năng phải dựa vào những tình huống chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo.

Phong độ đầu mùa không tạo ra sự khác biệt tương đối rõ giữa hai đội. Nhưng lịch sử đối đầu gần đây lại không cân bằng. 2 lần chạm trán gần nhất đều chứng kiến những chiến thắng rất đậm nghiêng về phía đội bóng mạnh hơn. Ngày 23/8/2025, Ninh Bình từng đánh bại Thanh Hóa 4-0 trên sân nhà. Daniel Da Silva lập cú đúp, còn Gustavo Henrique cũng ghi 2 bàn giúp đội bóng cố đô áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Đến ngày 31/5/2026, Thanh Hóa có cơ hội phục hận nhưng lại thất bại 0-2 trên sân nhà trước Ninh Bình. Như vậy, Ninh Bình đã thắng Thanh Hóa trong cả hai lần đối đầu gần nhất và đều giữ sạch lưới. Những chiến thắng ấy phản ánh rõ sự khác biệt giữa 2 tập thể. Một bên là gã nhà giàu của LPBank V.League 1, bên kia là đội bóng phải sống “chắt bóp”, thi đấu nhẫn nhịn để vượt khó vươn lên.

Thanh Hóa chắc chắn không muốn lặp lại kịch bản bị Ninh Bình áp đảo như những lần trước, nhưng với một đội hình sứt mẻ sau khi mất Ngọc Tân, Ngọc Mỹ… vào tay các CLB khác, không rõ liệu đội bóng xứ Thanh sẽ vượt qua thử thách ở Hoa Lư ra sao?

Một trong những điểm thuận lợi lớn của Thanh Hóa trước trận là họ không gặp tổn thất nghiêm trọng về nhân sự. Trong khi đó, Ninh Bình vắng nhân tố quan trọng số 1 nơi tuyến giữa là Hoàng Đức. Thiếu anh, khả năng giữ cân bằng cho đội hình, duy trì sức tấn công liên tục của Ninh Bình sẽ gặp nhiều vấn đề.

Nhưng rõ ràng là chủ nhà vẫn dồi dào lựa chọn chất lượng cao hơn. Với mỗi vị trí có 2 cầu thủ tốt, Ninh Bình có thể tổ chức tấn công từ trung lộ, tận dụng tốc độ ở hai biên hoặc khai thác khả năng tranh chấp và dứt điểm của các ngoại binh. Nếu Thanh Hóa không duy trì được cự ly đội hình hợp lý, họ có thể rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Thanh Hóa Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Lucas Turci, Quang Nho, Ngọc Bảo, Đức Chiến, Thành Trung, Friday, Quốc Việt, Lê Phát, Lucao. Thanh Hóa: Thanh Diệp, Bá Tiến, Thanh Nam, Ngọc Hà, Đình Huyên, Đức Mạnh, Trọng Phú, Văn Tùng, Lorvic, Abdurakhmanov, Văn Thắng. Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 2-0 Thanh Hóa