Quang Dũng được trao vé dự ASIAD 20, thay đồng đội cũ ở U19 Việt Nam

TPO - Từng cùng Nguyễn Công Phương thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2024, Hoàng Quang Dũng nay được gọi thay đồng đội chấn thương trong danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 2026.

Quang Dũng (số 14) từng sát cánh cùng Công Phương tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024

Ngày 11/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin về việc điều chỉnh nhân sự của U23 Việt Nam trước thềm ASIAD 2026. Theo đó, tiền vệ Hoàng Quang Dũng được gọi bổ sung thay Nguyễn Công Phương, người không thể góp mặt vì chấn thương.

Sự vắng mặt của Công Phương là tổn thất đối với U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho sân chơi châu lục. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các cấp độ đội tuyển trẻ, tiền vệ này được kỳ vọng đóng góp vào lối chơi của đội.

Người được gọi thay thế, Hoàng Quang Dũng, từng sát cánh cùng Công Phương trong màu áo U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 ở Indonesia. Tại giải đấu này, tiền vệ thuộc biên chế CLB Huế ghi dấu ấn với 3 bàn thắng, đều từ những cú sút xa.

Tấm vé dự ASIAD 2026 mở ra cơ hội để Quang Dũng khẳng định bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế. Khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm cũng là điểm mạnh để tiền vệ này cạnh tranh vị trí trong đội hình.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân ngày 12/9, trước khi lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. HLV Đinh Hồng Vinh được giao dẫn dắt đội tại giải đấu, trong thời gian HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Đội sẽ ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, đối đầu Philippines ngày 18/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Uzbekistan ngày 22/9. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.